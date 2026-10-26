Grâce à ses remplaçants, le PSG s’impose face à l’OL et prend la tête de la Ligue 1

Ce lundi soir, le PSG et l’Olympique Lyonnais s’affrontaient dans un choc au sommet. Le vainqueur de cette rencontre pouvait prendre la tête de la Ligue 1.

Initialement prévu ce dimanche soir, le choc de la 8e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’Olympique Lyonnais avait finalement été décalé à ce lundi soir, en raison des manifestations en France le week-end. Mais cela n’enlevait rien à l’importance de cette rencontre. Et pour cause : le vainqueur de ce duel au Parc des Princes pouvait occuper seul la tête du championnat. Privé de joueurs cadres tels que Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, Luis Enrique a dû faire des choix pour composer son onze de départ. Et le technicien espagnol avait décidé d’aligner une équipe compétitive, avec une surprise en défense : la titularisation de Warren Zaïre-Emery au poste de latéral gauche. Pour le reste, pas de surprise avec la présence d’Illia Zabarnyi en défense centrale, le trio de l’entrejeu composé de João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz, ainsi qu’un trident offensif formé de Maghnes Akliouche, Ferran Torres et Désiré Doué.

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Le résumé du match

Dès les premières minutes, le PSG a montré son intention d’ouvrir le score avec un pressing intense et un bloc haut. Mais cette domination n’a pas été récompensée par un but, en partie à cause d’un Dominik Greif vigilant dans les buts adverses, qui s’est interposé devant Ferran Torres (22e) et Maghnes Akliouche (43e) durant ces 45 premières minutes. Faute d’avoir concrétisé leurs occasions, les Rouge & Bleu n’étaient pas à l’abri d’un contre adverse et il a fallu un Matvey Safonov vigilant (31e, 33e) pour éviter une mauvaise surprise au champion de France. Dominateurs mais inefficaces, les Parisiens ont regagné les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

En seconde période, João Neves était proche d’inscrire un but d’exception mais son retourné acrobatique n’était pas cadré (53e). Puis, Ferran Torres, bien servi dans la profondeur par Désiré Doué, a une nouvelle fois buté sur le portier lyonnais (57e). Pour enfin trouver la faille dans cette rencontre, le PSG a dû s’en remettre à ses remplaçants. Quelques minutes après son entrée en jeu, Senny Mayulu a délivré le Parc des Princes d’une frappe puissante à l’entrée de la surface (1-0, 72e). Une juste récompense pour les Parisiens. En fin de rencontre, Mika Godts en a profité pour inscrire son premier but sous les couleurs parisiennes (2-0, 84e) et mettre fin à tout suspense. Grâce à ce succès face à l’OL (2-0), le PSG s’empare seul de la tête de la Ligue 1 avant son déplacement face au Havre, vendredi.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Sur la première percée de Nuamah, Pacho dégage le danger.

4′ Après une percussion pleine de puissance dans la défense lyonnaise, Doué voit son tir capté par Greif.

9′ F. Torres proche de reprendre de la tête un centre de Doué. Le PSG met la pression sur l’OL.

9′ Le PSG accentue la pression. Après une belle combinaison des Parisiens sur le côté droite de la surface lyonnaise, Hakimi centre en retrait pour F. Ruiz. La frappe de l’Espagnol n’est pas cadrée.

10′ La timide réaction lyonnaise. Sur une attaque rapide, Athekame repique dans l’axe mais son tir enroulé du pied gauche ne surprend pas Safonov.

14′ Bonne intervention de Zabarnyi, qui coupe une passe en profondeur de Duranville.

20′ Les Lyonnais n’arrivent pas à sortir du pressing parisien.

21′ Sur une récupération haute de J. Neves, F. Torres tente sa chance à l’entrée de la surface mais sa tentative n’est pas cadrée.

22′ Après un gros pressing payant des Parisiens dans la surface lyonnaise, J. Neves sert une nouvelle fois F. Torres, dont le tir est repoussé par Greif.

26′ Sur un centre de Duranville, Safonov se manque dans son intervention et remet le ballon sur Nuamah, mais l’attaquant lyonnais est surpris et sa reprise rebondit sur Zaïre-Emery.

30′ Paris continue à pousser et enchaîne les corners depuis quelques minutes. Il ne manque plus que le but pour récompenser cette domination parisienne.

31′ Carton jaune pour Vitinha. Le Portugais a stoppé un contre mené par Nuamah.

31′ Quelle parade de Safonov. Sur un contre rapide des Lyonnais, Duranville est trouvé à gauche de la surface et son tir placé est parfaiment sorti par le portier parisien.

33′ Nouvel arrêt de Safonov sur une frappe lointaine d’Athekame.

38′ La frappe lointaine d’Akliouche est captée par Greif.

41′ Bonnes interventions défensives de Zabarnyi et d’Hakimi dans la surface parisienne.

43′ Après un bon retour défensif d’Hakimi, Akliouche est lancé en contre mais son tir est repoussé par Greif.

45′ C’est la pause au Parc des Princes (0-0). Dominateur face à l’OL, le PSG n’a pas su concrétiser ses occasions et a aussi pu compter sur un Safonov vigilant sur les quelques situations adverses.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

50′ Comme en première période, le PSG monopolise le ballon, mais ça manque encore de percussion.

51′ Carton jaune pour Akliouche après une semelle sur Niakhaté.

53′ J. Neves proche d’un but d’exception. Trouvé par Doué à droite, Hakimi sert J. Neves, dont le retournée passe juste à côté du but de Greif.

56′ Après une récupération haute des Parisiens, Vitinha tente sa chance de loin mais Greif capte le ballon.

57′ Premier changement pour le PSG. J. Neves cède sa place à Godts.

57′ Ferran Torres bute sur Greif. L’Espagnol était bien servi dans la profondeur par Doué.

58′ Grosse frayeur dans la surface parisienne. Sur un corner lyonnais, Safonov hésite dans sa sortie aérienne et un Lyonnais était proche d’en profiter au second poteau mais Godts est resté vigilant.

61′ Après une belle action collective, Doué se joue de son défenseur mais son tir n’est pas cadré.

63′ Après un bon débordement, Hakimi sert en retrait F. Torres. Mais le tir de l’Espagnol est contré par la défense lyonnaise.

65′ Double changement pour le PSG. Zaïre-Emery et F. Torres cèdent leur place à L. Hernandez et Mayulu.

72′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MAYULUUUU (1-0). À l’entrée de la surface, le Titi arme une frappe puissante qui surprend Greif au premier poteau.

75′ Attention, Vitinha reste au sol après un contact avec Merah. Le Portugais se plaint de la cheville et se fait soigner.

76′ Vitinha est revenu sur le terrain.

79′ Belle défense de Zabarnyi devant Duranville.

79′ À l’entrée de la surface, F. Ruiz.

81′ Double changement pour le PSG. Akliouche et Doué cèdent leur place à Beraldo et Ndjantou. Le Titi dispute ses premières minutes cette saison.

84′ BUTTTTTT POUR LE PSG DE GODTS (2-0). Après une récupération de Beraldo, Ndjantou lance dans la profondeur le Belge, qui s’avance et trompe Greif d’un tir enroulé, son premier but sous les couleurs parisiennes.

89′ Quelle défense de Zabarnyi pour contrer un tir de Nartey.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+5 C’est terminé au Parc des Princes. Grâce à ses remplaçants Mayulu et Godts, le PSG s’impose face à l’OL (2-0) et prend seul la place de leader en Ligue 1.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais

8e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h30 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Eric Wattellier – VAR : Bastien Dechepy et Mehdi Mokhtari – Buts : Mayulu (72e), Godts (84e) – Cartons : Vitinha (31e), Akliouche (51e), Merah (75e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Zaïre-Emery (L. Hernandez, 65e) – J. Neves (Godts, 57e), Vitinha, F. Ruiz – Akliouche (Beraldo, 81e), F. Torres (Mayulu, 65e), Doué (Ndjantou, 81e) Remplaçants : Chevalier, L. Hernandez (65e), Beraldo (81e), Digne, Boly, Dro Fernandez, Mayulu (65e), Ndjantou (81e), Godts (57e)

: Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Zaïre-Emery (L. Hernandez, 65e) – J. Neves (Godts, 57e), Vitinha, F. Ruiz – Akliouche (Beraldo, 81e), F. Torres (Mayulu, 65e), Doué (Ndjantou, 81e) Le XI de Lyon : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton (Himbert, 90e), Tolisso (c) (Kluivert, 76e) – Nuamah, Merah (Nartey, 76e), Duranville Remplaçants : Descamps, Kamara, Kluivert (76e), Mata, Bidstrup, Nartey (76e), Boudache, Hamdani, Himbert (90e)

: Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton (Himbert, 90e), Tolisso (c) (Kluivert, 76e) – Nuamah, Merah (Nartey, 76e), Duranville