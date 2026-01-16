Grâce à un grand Dembélé, le PSG s’impose face au LOSC (3-0) et reprend sa place de leader

Ce vendredi soir, le PSG accueillait le LOSC pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Et les Rouge & Bleu avaient une belle occasion de prendre provisoirement la tête du championnat.

Le PSG devait vite rebondir. Après son élimination en Coupe de France, l’équipe de Luis Enrique avait à coeur de renouer avec le succès. Pour cela, les champions de France en titre devaient venir à bout du LOSC ce vendredi soir au Parc des Princes. En cas de succès, les Rouge & Bleu occuperont provisoirement la tête du championnat, mettant la pression sur le RC Lens. Pour répondre à cet objectif, Luis Enrique avait aligné sa meilleure équipe avec un trio offensif Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

Le résumé du match

En début de match, le PSG a failli se faire punir. Après un long ballon et un duel gagné par Ethan Mbappé face à Willian Pacho, Olivier Giroud était proche de tromper Lucas Chevalier, trop avancé, mais le ballon a touché la transversale du portier français (2e). L’ancien du LOSC s’est bien rattrapé par la suite avec deux arrêts sur des frappes d’Ethan Mbappé (2e, 6e). En difficulté face aux transitions rapides des Dogues, les joueurs de Luis Enrique ont en revanche été efficaces dans leur pressing haut. Et sur un ballon récupéré par Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé a montré la voie à ses partenaires d’une frappe enroulée bien placée (1-0, 13e). Après cette ouverture du score, les Parisiens vont se procurer plusieurs situations grâce à des récupérations hautes, mais sans parvenir à inquiéter Berke Özer. En face, le LOSC s’est montré dangereux à certaines reprises à l’image d’un nouveau montant touché par Olivier Giroud (23e). Par la suite, le match est retombé en intensité et les Parisiens ont fait circuler le ballon jusqu’à la pause (1-0).

En seconde période, Luis Enrique a décidé d’effectuer un changement de système avec la sortie de Senny Mayulu et l’entrée d’Illia Zabarnyi. La mise en place d’une défense à trois a permis à Nuno Mendes d’avoir un rôle plus offensif. Un changement tactique qui a permis aux Rouge & Bleu de complètement dominer ce second acte face à un bloc lillois très bas. Les Parisiens pensaient d’abord doubler la mise par Nuno Mendes, cependant Ousmane Dembélé a été signalé en position de hors-jeu avant sa passe (57e). Mais ce n’était que partie remise pour le PSG, car quelques minutes plus tard, le Ballon d’Or 2025 nous a offert un but sublime pour son doublé. Après une nouvelle récupération haute, le numéro 10 parisien a éliminé trois Lillois grâce à sa qualité technique avant de tromper d’un lob tout en toucher Berke Özer (2-0, 64e). Un but qui a mis fin à tout suspense. Et en toute fin de match, sur un nouveau pressing payant des Rouge & Bleu, Bradley Barcola a parachevé le succès parisien (3-0, 90’+2). Un succès probant du PSG face au LOSC (3-0), qui lui permet d’occuper provisoirement la tête du championnat, en attendant le résultat du RC Lens, samedi, face à l’AJ Auxerre.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Première grosse occasion pour le LOSC. Sur un long ballon, Mbappé prend le meilleur sur Pacho, et le ballon arrive sur Giroud qui tente un lob face à un Chevalier trop avancé, mais cela touche la transversale. Le ballon revient sur Mbappé dont le tir est détourné par Chevalier.

5′ Le centre de Doué ne trouve pas preneur.

6′ Nouveau tir pour Mbappé. Lancé dans la profondeur, l’ancien Parisien tente un tir dans un angle fermé mais Chevalier repousse.

8′ Les Parisiens sont en grande difficulté face à la profondeur et les transitions rapides du LOSC.

10′ Après avoir fait mine de frapper de loin, Vitinha réalise une passe par-dessus la défense vers Dembélé, mais cela manque de précision.

13′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELEEEEE (1-0). Après une récupération haute de F.Ruiz, Vitinha décale Dembélé, dont le tir enroulé trompe Özer au ras du poteau.

18′ Dommage !!! Après une bonne interception au milieu de terrain, Zaïre-Emery manque sa passe dans la profondeur.

19′ Après une nouvelle récupération haute des Parisiens, Kvaratskhelia enchaîne les dribbles dans la surface mais Mandi stoppe le Géorgien d’un tacle bien senti.

23′ Giroud touche une nouvelle fois le montant, mais sur son contrôle le Français avait contrôlé le ballon de la main.

25′ Après un bon jeu en triangle avec Kvaratskhelia et F.Ruiz, Nuno Mendes arme une frappe de loin mais ça passe au-dessus du but d’Özer.

29′ Sur un nouveau pressing haut de F.Ruiz, l’Espagnol sert Doué à l’entrée de la surface, dont le tir dévié termine dans les gants du portier turc.

38′ Beau duel remporté par Nuno Mendes face à Mbappé.

40′ Le rythme est retombé depuis quelques minutes. Les Parisiens font circuler le ballon.

41′ Sur le premier corner parisien, Dembélé manque son centre, qui finit en sortie de but.

45′ Parfaitement servi par Nuno Mendes dans la profondeur, Kvaratskhelia temporise puis trouve F.Ruiz à l’entrée de la surface, mais l’Espagnol touche le ballon de la main sur son contrôle.

45′ Une minutes de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause au Parc des Princes avec un court avantage pour le PSG (1-0) grâce à un but de Dembélé. Malgré quelques situations lilloises, les Rouge & Bleu ont réussi à faire la différence grâce à leur pressing haut.

46′ La seconde période débute avec un changement au PSG. Mayulu cède sa place à Zabarnyi.

46′ Avec l’entrée de Zabarnyi, le PSG évolue à trois derrière et Nuno Mendes occupe un rôle offensif.

49′ Déjà en vue en attaque, Nuno Mendes voit son centre se terminer dans les gants d’Özer.

55′ Les Parisiens n’arrivent pas à mettre du rythme dans leur jeu et font face à un bloc lillois très bas.

56′ Après avoir éliminé trois joueurs, la frappe de Doué est captée par Özer.

57′ Le PSG pensait doubler la mise grâce à un but de Nuno Mendes sur un centre au second poteau de Dembélé. Mais le Ballon était hors-jeu d’une épaule sur la passe de Doué au départ de l’action.

59′ Après un incroyable enchaînement dans la surface, Nuno Mendes frappe fort mais ce n’est pas cadré.

62′ Carton jaune logique pour Haraldsson qui fait une faute d’anti-jeu pour stopper Doué qui menait une contre-attaque.

62′ Nouveau changement pour le PSG. Kvaratskhelia cède sa place à Barcola.

64′ MAIS QUEL BUT DE DEMBELEEEEEEEEEE (2-0). Après une nouvelle récupération haute des Parisiens, Dembélé est servi à l’entrée de la surface, dribble avec une sérénité folle trois Lillois et termine sur un lob génial sur Özer d’un toucher de balle de grande classe. Quel but du Ballon d’Or !!!

65′ Et les « Ousmane Ballon d’Or » descendent des tribunes.

76′ Sur une transition rapidement, Zaïre-Emery est trouvé à droite mais son tir termine au-dessus.

77′ Nouveau changement pour le PSG. Le double buteur, Dembélé, cède sa place à G.Ramos.

78′ Quelle défense de Zaïre-Emery face à Broholm.

86′ La frappe de Diaoune est captée par Chevalier. C’est le premier tir des Lillois depuis la 23e minute.

84′ Dernier changement pour le PSG. Doué cède sa place à L.Hernandez .

. 85′ Quelle action rapide entre Nuno Mendes et Barcola. Le Portugais voir son tir être détourné en corner par Mandi.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+3 BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLA (3-0). Grâce à un pressing payant des Parisiens, le Français récupère le ballon devant Mandi et trompe Özer. Un but qui fera du bien pour le numéro 29.

90’+5 C’est terminé au Parc. Le PSG s’imposer largement face au LOSC (3-0) grâce à un doublé de Dembélé et un but de Barcola. Un succès qui permet d’occuper provisoirement la tête du championnat, en attendant le résultat du LOSC.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Lille

18e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Gwenael Pasqualotti – Quatrième arbitre : Hakim Ben El Hadj – VAR : Alexandre Castro et Abdelali Chaoui – Buts : Dembélé (13e, 64e) – Carton : Haraldsson (62e)

Le XI du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Mayulu (Zabarnyi, 46e), Vitinha, F.Ruiz – Kvaratskhelia (Barcola, 62e), Dembélé (G.Ramos, 76e), Doué (L.Hernandez, 84e) Remplaçants : Marin, James, L.Hernandez (84e), Beraldo, Zabarnyi (46e), Barcola (62e), G.Ramos (76e), Nsoki

: Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Mayulu (Zabarnyi, 46e), Vitinha, F.Ruiz – Kvaratskhelia (Barcola, 62e), Dembélé (G.Ramos, 76e), Doué (L.Hernandez, 84e) Le XI du LOSC : Özer – Tiago Santos (Meunier, 87e), Mandi, Ngoy, Perraud – Bentaleb, Bouaddi, Mukau (Sahraoui, 77e)– Mbappé (Broholm, 77e), Giroud (c) (Diaoune, 77e), Haraldsson Remplaçants : Bodart, Alexsandro, Meunier (87e), Mbemba, Goffi, Sahraoui (77e), Broholm (77e), Correia, Diaoune (77e)

: Özer – Tiago Santos (Meunier, 87e), Mandi, Ngoy, Perraud – Bentaleb, Bouaddi, Mukau (Sahraoui, 77e)– Mbappé (Broholm, 77e), Giroud (c) (Diaoune, 77e), Haraldsson