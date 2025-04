Grace Geyoro : « C’est totalement digéré, c’est du passé », à propos de son conflit avec Fabrice Abriel

Alors que les Féminines du PSG se sont largement imposées ce week-end (6-0) face à l’AS Saint-Etienne, Grace Geyoro s’est confié à nos confrères de Canal +. L’occasion pour la joueuse de revenir sur son conflit ouvert avec son coach, Fabrice Abriel.

Au cœur d’un conflit ouvert avec son entraîneur, Fabrice Abriel, depuis le début de la saison, Grace Geyoro, joueuse de la section féminine du Paris Saint-Germain, a accordé un entretien au diffuseur de la D1 Arkema, Canal + : « Ce fut une période assez dure, une mise à l’écart mais pas la plus dure épreuve de ma carrière car je sais comment réagir, j’ai l’expérience qui fait que je ne m’abats pas sur mon sort. J’ai appris beaucoup de choses, dans une carrière il peut y avoir des obstacles, des défis, la question est de savoir comment tu vas te servir de cela pour revenir, réagir. C’est totalement digéré, c’est du passé. Le plus important est que tout soit rentré dans l’ordre et que je puisse m’épanouir sur le terrain« .

La milieu de terrain Rouge & Bleu a également évoqué le sportif, et ses ambitions avec le PSG et l’Equipe de France : « Lyon je les connais par cœur. C’est une très grande équipe qui a gagné beaucoup de titres. Notre objectif reste le même, d’aller chercher cette première place, avec les play-offs, a poursuivi celle qui est franco-congolaise. Le PSG est toujours proche de Lyon. L’ambition est de garder la Coupe de France, on a envie d’y regoûter. Avec l’équipe de France, on s’est fixé l’objectif le plus élevé, ce n’est pas que des mots. On a soif de titres. On a cette volonté d’aller décrocher ce titre (Euro en Suisse du 2 au 27 juillet) qui peut-être historique« .