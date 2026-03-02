Grace Geyoro : « Il n’y a pas de guerre entre moi et le PSG »

L’été dernier, Grace Geyoro a quitté son club de toujours, le PSG, pour rejoindre les London City Lionesses. La milieu de terrain assure n’avoir aucune animosité avec son ancien club.

Formée chez les Féminines du PSG, Grace Geyoro aura joué pendant treize ans au sein du club de la capitale. La milieu de terrain a quitté les Rouge & Bleu l’été dernier pour rejoindre les London City Lionesses. Sa fin de carrière au PSG a été compliquée en raison de tensions avec son ancien entraîneur, Fabrice Abriel. Actuellement avec l’équipe de France, Grace Geyoro a donné une interview à l’AFP. Et elle est revenue sur sa fin d’aventure au PSG, expliquant ne pas avoir d’animosité avec son club formateur.

« J’avais besoin d’un nouvel air »

« Aujourd’hui, il n’y a pas d’animosité, ni de guerre entre moi et le PSG. Je suis reconnaissante car le club m’a tout donné, les supporters aussi. J’avais besoin d’un nouvel air. Cela ne fait jamais plaisir quand une joueuse comme moi veut partir du club, cela a été difficile pour eux. Aujourd’hui, tout est digéré pour tout le monde, il n’y a rien de négatif. » L’ancienne numéro 8 du PSG a également sa nouvelle vie en Angleterre. « J’étais dans un grand changement. J’ai passé 13 ans au PSG, donc je savais que l’adaptation allait prendre du temps. Quand tu vis un nouveau championnat, une nouvelle langue, un nouvel environnement… Je savais que j’allais avoir besoin d’un temps d’adaptation. (…) Je ne doute pas du choix que j’ai fait. J’avais besoin aussi de sortir de ma zone de confort et d’aller chercher un nouveau challenge. »