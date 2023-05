Grace Geyoro est l’une des cadres des Féminines du PSG. La milieu de terrain est la capitaine des Rouge & Bleu en compagnie de Kadidiatou Diani. Nommée pour le titre de meilleure joueuse de D1 Arkema du mois d’avril, elle a remporté la distinction.

Les Féminines du PSG ont encore deux objectifs en cette fin de saison. Elles affrontent Lyon demain après-midi (16 heures) en finale de la Coupe de France. La semaine prochaine, les deux équipes s’affrontent de nouveau – en D1 Arkema – pour le match qui dictera le titre. Lors de ces deux rencontres, le club de la capitale pourra compter sur sa capitaine, Grace Geyoro. La milieu de terrain, qui a été replacée en défense centrale avec les absences dans ce secteur, est l’une des meilleures joueuses du PSG cette saison.

A voir aussi : Le choc entre le PSG et Lyon au Parc des Princes

Deuxième joueuse à recevoir le trophée cette saison

La numéro 8 du PSG était nommée pour le titre de meilleure joueuse de D1 Arkema du mois d’avril. Elle était en concurrence avec Julie Piga (FC Fleury 91) et Faustine Robert (Montpellier). Et la joueuse des Rouge & Bleu a été plébiscité avec 52% des suffrages. Elle remporte un trophée de meilleure joueuse du mois pour la première fois de sa carrière. C’est la deuxième joueuse du PSG qui remporte un trophée du mois cette saison après Kadidiatou Diani en octobre 2022. Depuis la création de la récompense en début de saison 2020-2021, le PSG a remporté huit trophées, un record. Il devance les six trophées de l’Olympique Lyonnais et les cinq du FC Girondins de Bordeaux.