Grand fan du PSG, Quentin Halys salue « Fabián Ruiz, le Goat »

Le PSG compte des fans dans le monde entier mais également dans l’univers du sport. Après sa qualification pour les huitièmes de finale du Rolex Paris Masters, Quentin Halys a eu une pensé pour le PSG et Fabián Ruiz.

Avec ses performances sur les terrains, le PSG voit son nombre de fans grandir dans le monde entier. Il est aussi bien suivi dans le monde du sport. Hier soir, Quentin Halys affrontait Frances Tiafoe lors des seizièmes de finale du Rolex Paris Masters. Contre l’Américain, le tennisman français s’est offert l’une de ses plus belle victoire en carrière, lui qui s’est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi parisien (6-3, 1-6, 7-6). Comme c’est de coutume après une victoire, Quentin Halys a été signé la caméra. Et ce dernier a écrit : « Ici c’est Paris, Fabián Ruiz le Goat. »

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« Dès que je peux, j’aime bien aller au Parc des Princes «

Présent en conférence de presse d’après-match, Quentin Halys est revenu sur le festival du PSG contre Villarreal avant d’évoquer sa passion pour le club de la capitale. « J’ai eu pas mal d’heures de sommeil parce que j’ai pu éteindre la télévision avant la fin du match. Et, surtout, j’ai pu aller me coucher serein et content du résultat, lance le joueur dans des propos relayés par RMC Sport. Je regarde souvent les matches, surtout les matches de Ligue des champions, comme hier soir, c’était sympa. Ça permet de passer une petite soirée tranquille. Dès que je peux, j’aime bien aller au Parc des Princes et regarder un maximum de matches. De par mon métier, j’aimerais bien avoir un petit peu plus de temps, mais on verra pour l’après-carrière. J’aurai le temps d’aller en voir d’autres. »