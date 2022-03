Le PSG Handball sort d’une nouvelle victoire glanée en Liqui Moly Starligue du côté de Nancy, la 21e en autant de rencontres. De très bon augure avant de se déplacer sur le parquet d’Elverum pour le compte des barrages d’EHF Champions League ce mercredi à 18h45. Et à quelques minutes du coup d’envoi de cette confrontation aller, Mathieu Grébille a donné le ton au micro de PSG TV.

« On a montré de très belles choses dans cette phase de poule, on a aussi vécu des moments un peu plus compliqués. Maintenant, la vraie compétition va commencer et il va falloir monter le niveau d’un cran. Au vu des résultats passés, sur le papier, on est censés gagner face à cette équipe d’Elverum. Mais cela reste laLigue des Champions, il suffit qu’on soit un peu moins concentrés, un peu moins investis, et cela peut aller très vite. C’est à nous de mettre les choses au clair dès ce match aller. C’est forcément un avantage de recevoir au match retour, mais cela ne suffira pas. Il y a deux matches à jouer. »