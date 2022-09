Hier, l’Equipe de France avait des opérations marketing pour les sponsors des Bleus. Dès son arrivée à Clairefontaine, Kylian Mbappé a fait savoir qu’il n’y participerait pas, la convention inhérente aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection, n’ayant pas été modifiée. Mais dans la soirée, la FFF a changé son fusil d’épaule en s’engageant à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection. L’attaquant du PSG a alors participé à la séance photo. Ce changement de convention obtenu par l’ancien monégasque est une bonne nouvelle pour Grégory Schneider.

« Je ne vois pas à quel titre on lui contesterait qu’il puisse disposer de son image et des produits auxquels il est associé. S’il a quelque chose contre les paris, la malbouffe il a le droit, défend le journaliste dans l’Equipe du Soir. On n’est pas dans un monde où le joueur c’est un pantin que tu promènes devant tel ou tel sponsor. Vous allez me dire, sa surpuissance met en péril la Fédération. Ils doivent le gérer. Ils seront jugés sur leur capacité à le gérer, pas dans leur capacité à dire c’est bien ou ce n’est pas bien.«