Griedge Mbock quitte officiellement les Féminines de Lyon

Comme l’équipe masculine, les Féminines du PSG devraient voir leur effectif fortement chamboulé. Annoncé proche du PSG, Griedge Mbock quitte officiellement Lyon.

Les Féminines du PSG ont réalisé une bonne saison 2023-2024 avec une demi-finale d’UEFA Women’s Champions League, une finale de D1 Arkema, à chaque fois battues par Lyon, et une victoire en Coupe de France contre Fleury. Malgré cela, la section féminine des Rouge & Bleu a vu Jocelyn Prêcheur ne pas prolonger son contrat, lui qui est devenu il y a quelques jours l’entraîneur des London City Lionesses, en D2 anglaise. Grande artisane de la bonne saison parisienne, Tabitha Chawinga devrait, elle aussi, quitter les Féminines du PSG, tout comme Sandy Baltimore, Oriane Jean-François ou bien encore Constance Picaud.

20 titres remportés avec l’OL

Dans le sens des arrivées, les Féminines du PSG devraient frapper deux gros coups avec les arrivées de Mary Earps, considérée comme la meilleure gardienne du monde, en provenance de Manchester United, et de Griedge Mbock, internationale française de Lyon. Alors qu’elle était proche de prolonger son contrat, l’offre du PSG a tout changé dans ce dossier. Vexé par ce changement de dernières minutes, Lyon a décidé de laisser filer sa défenseure centrale. Ce samedi, le club lyonnais a officialisé le départ de sa numéro 29, qui avait rejoint le club en 2015. En neuf ans, elle aura gagné vingt trophées (sept D1, quatre Coupe de France, six Ligue des champions et trois Trophées des championnes). Ne manque donc plus que l’officialisation du PSG.