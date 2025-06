Griezmann avant PSG / Atlético : « Je pense qu’on peut les embêter »

Ce dimanche (21h en France sur DAZN et TF1), le PSG fera son entrée en lice en Coupe du monde des clubs avec un choc face à l’Atlético de Madrid.

J-1 avant le match entre le PSG et l’Atlético de Madrid. Pour leur entrée en lice dans cette Coupe du monde des clubs, les joueurs de Luis Enrique vont affronter un gros morceau pour ce premier match de la phase de groupes. L’Atlético de Madrid sera au programme ce dimanche au Rose Bawl de Pasadena. Une première affiche qui pourrait permettre aux Rouge & Bleu de voir plus loin dans la compétition en cas de victoire, avant d’affronter Botafogo et Seattle Sounders.

« J’espère qu’on pourra livrer une belle performance »

En face, l’Atlético de Madrid compte bien poser des problèmes au vainqueur de la Ligue des champions, comme l’a déclaré l’attaquant des Colchoneros, Antoine Griezmann, dans un entretien au diffuseur de la compétition DAZN : « Ce qui m’excite le plus à propos de cette Coupe du monde des clubs, c’est le fait que ce sera la première de l’histoire. C’est un honneur pour moi et pour le club d’y participer. On a hâte de jouer notre premier match contre le Paris Saint-Germain. Actuellement, ils jouent très bien mais je pense qu’on peut les embêter. On l’a d’ailleurs vu chez eux quand nous avions gagné à la dernière seconde. Je crois en mon équipe et j’espère qu’on pourra livrer une belle performance. »