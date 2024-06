Groenen : « Convaincue de la qualité que nous avons au PSG »

Les Féminines du PSG ont réalisé une bonne saison avec la victoire en Coupe de France, une demi-finale d’UWCL et une finale de D1 Arkema. Jackie Groenen est satisfaite de l’exercice écoulé.

L’équipe féminine du PSG rêvait de s’offrir un triplé historique. Vainqueurs de la Coupe de France, les Parisiennes ont atteint la demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League et la finale du championnat de France, la D1 Arkema. À chaque fois, elles ont été éliminées par l’Olympique Lyonnais. Malgré ces deux déceptions, les Féminines du PSG ont réalisé une très bonne saison, remportant leur cinquième titre de leur histoire (quatre Coupes de France, une D1 Arkema). Pour PSG TV, Jackie Groenen, milieu de terrain des Rouge & Bleu, est revenu sur cette belle saison parisienne.

Le bilan de la saison

« Je crois que nous avons beaucoup grandi. Quand je repense à l’équipe qui démarre la saison, et que je vois ce que nous avons accompli et ce que nous sommes devenues aujourd’hui, on peut constater que nous avons beaucoup progressé toute la saison. Nous sommes très heureuses d’avoir gagné la Coupe de France, mais à la fois nous pouvons être frustrées de ne pas avoir gagné plus, avec toutes les finales ou demi-finales que nous avons joué cette saison. Donc nous sommes heureuses, mais nous voulons toujours plus, et progresser encore plus. »

Sa plus grosse satisfaction de la saison

« Je crois que ce dont je suis la plus fière cette saison c’est quand même la Coupe de France. Parce que ramener des trophées à Paris reste ce qui est le plus important. Mais je suis aussi très fière du fait que nous ayons réussi à terminer premières d’un groupe très relevé en Champions League. En ayant en plus commencé par deux défaites… Et puis aussi ce que nous avons montré sur le terrain face à Lyon, à chaque fois. En Champions League, tout n’a pas tourné en notre faveur, mais nous avons montré un très beau football. Tout se joue sur des détails. »

Ce qui a manqué cette saison

« C’est peut-être l’expérience, celle de savoir porter le coup final quand il le faut. Et nous avons lancé un nouveau projet en début de saison, alors peut-être que Lyon avait plus d’automatismes. Il nous faut plus de temps mais je suis convaincue de la qualité que nous avons ici au PSG. »