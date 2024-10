Décidément, le PSG a décidé d’accélérer sur les dossiers des prolongations lors de cette trêve internationale et de nombreux noms devraient poursuivre leur aventure dans la capitale !

Le Paris Saint-Germain applique bien à la lettre son nouveau projet, à savoir s’appuyer sur ses élément forts et pérenniser son avenir en les conservant au sein de son effectif. Alors que Luis Enrique va prochainement prolonger de deux saisons, et sera donc lié à Paris jusqu’en 2027, Luis Campos pourrait aussi suivre la même trajectoire, lui qui a une proposition de la part du club de la capitale pour poursuivre sa mission en tant que conseiller sportif. Côté terrain, Vitinha devrait suivre la mouvance et faire de même en étendant son bail de deux saisons. Le milieu de terrain parisien, devrait donc rester sous avec le PSG contrat jusqu’en 2027.

En plus du numéro 17 parisiens, autres éléments de l’effectif pourrait l’imiter dans les prochaines semaines… de quoi satisfaire les supporters Rouge & Bleu !

Accord de principe entre le PSG et Hakimi

Arrivé en grande pompe en 2021, Achraf Hakimi a de très grandes chances de prolonger prochainement son contrat avec le Paris Saint-Germain. Comme l’a révélé Fabrice Hawkins ce vendredi soir, celui qui est désormais le vice-capitaine de l’équipe est actuellement sous contrat jusqu’en 2026. Le joueur aurait déjà trouvé un accord de principe avec la direction parisienne avant les Jeux olympiques et le club souhaiterait « aller vite sur ce dossier ». Un dossier important pour l’international marocain, qui serait considéré comme un élément « important pour le club et au sein du vestiaire ».

Cette saison, Hakimi a pu s’affirmer comme un leader technique et s’est montré décisif à de nombreuses reprises en Ligue 1. En Ligue des Champions, il a été un des rares éléments moteurs de l’équipe et s’est comporté comme un patron auprès de ses coéquipiers dans l’enfer de l’Emirates Stadium.

Nuno Mendes dossier prioritaire pour le PSG… qui fait face à une grosse concurrence

Si Paris est sur le point d’assurer l’avenir sur le côté droit de sa défense, il reste aussi à gérer la gauche… et ce dossier sera particulièrement suivi par les supporters. Toujours selon Fabrice Hawkins, le PSG désire ardemment conclure rapidement la prolongation de Nuno Mendes ! Arrivé comme Achraf Hakimi à l’été 2021, l’international portugais possède aussi de nombreux courtisans ! Consciente de cela, la direction parisienne voudrait « boucler ce dossier avant la fin de la saison » comme le révèle le journaliste de RMC Sport.

Blessé pendant près d’un an, Nuno Mendes est revenu en force dans le 11 parisien et s’est même montré décisif face à Girona en C1 avec un but crucial dans les dernières secondes de la rencontre !