Grosses inquiétudes autour de la blessure de Khvicha Kvaratskhelia

Touché au genou lors de la victoire du PSG face au FC Barcelone (4-2), Khvicha Kvaratskhelia pourrait souffrir d’une rupture du ligament croisé.

Dans le dur depuis le début de la saison avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia a vécu une soirée difficile hier soir, malgré la belle victoire des Rouge & Bleu face au FC Barcelone (4-2) en Ligue des champions. Touché au genou, l’international géorgien a dû quitter ses partenaires en seconde période. Les premières images laissent craindre une mauvaise nouvelle dont la confirmation pourrait intervenir dans la journée.

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Suspicions d’une rupture du ligament croisé

Mais le premier diagnostic laisse présager le pire. L’ailier de 25 ans s’est immédiatement tordu de douleur et a dû quitter la pelouse sans pouvoir poser le pied à terre. Après la rencontre, la direction parisienne a préféré attendre les résultats de l’IRM prévue ce mercredi. Cependant, de vives inquiétudes apparaissaient dans le camp du joueur, rapporte L’Équipe. « Avec des premiers tests peu rassurants. Parmi ses proches, ils étaient plusieurs à redouter dans la nuit de mardi à mercredi une rupture du ligament croisé d’un genou. » Les examens de ce mercredi permettront de confirmer ou d’écarter cette hypothèse. En plus de Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos et Ousmane Dembélé sont également sortis sur blessure lors de cette rencontre. Le Ballon d’Or 2025 souffrirait d’une lésion à la cuisse gauche, dont le grade reste à déterminer. Il doit également passer des examens ce mercredi.