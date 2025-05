Groupe, Inzaghi… La revue de presse italienne à J-1 de la finale de LdC

Demain soir, le PSG et l’Inter Milan s’affrontent en finale de la Ligue des champions. Les Italiens vont rejoindre Munich ce vendredi avec un groupe au complet.

La finale de la Ligue des champions va opposer le PSG et l’Inter Milan demain soir (21 heures, Canal Plus, M6) sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich. Pour ce choc, les deux entraîneurs, Luis Enrique et Simone Inzaghi, devraient pouvoir compter sur un groupe au complet. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport indique que Benjamin Pavard est totalement remis de sa blessure et devrait bien pouvoir tenir sa place contre le PSG aux dépens de Yann Bisseck. Ce dernier est également apte pour cette finale alors qu’il était sorti sur blessure lors du match contre Côme il y a une semaine. Le quotidien sportif italien explique que les Milanais prendront l’avion ce matin (10h20) pour rejoindre Munich, où ils s’entraîneront une dernière fois sur la pelouse de l’Allianz Arena à partir de 17h30. Les joueurs partiront tous ensemble du centre d’entraînement, où ils sont en mise au vert depuis quelques jours. Un choix de Simone Inzaghi, qui a préféré éviter un stress supplémentaire pour les joueurs, explique la Gazzetta. Hier, les Milanais ont eu une séance vidéo dense pour étudier le PSG avant une séance d’entraînement devant les dirigeants de l’Inter.

A voir aussi : LdC – Le PSG au complet à l’entraînement à J-2 de la finale

De son côté, Le Corriere dello Sport évoque Simone Inzaghi. L’entraîneur italien pourrait entrer dans l’histoire de l’Inter Milan en remportant la Ligue des champions contre le PSG, devenant ainsi le troisième entraîneur à soulever la C1 avec l’Inter. Le quotidien sportif indique que le parcours jusqu’en finale des Nerazzurri est grandement dû à leur entraîneur. Comme Luis Enrique, il a réussi à créer un collectif. Même s’il réalise une bonne saison, en cas de défaite contre le PSG, les critiques pourraient revenir, avance Corriere dello Sport, comme lors de la fin de saison où l’Inter a laissé filer le titre de champion d’Italie au profit de Naples. Cette finale pourrait aussi être le dernier match de Simone Inzaghi sur le banc de l’Inter. En effet, il a reçu une très grosse offre d’Al-Hilal et doit avoir une réunion avec ses dirigeants la semaine prochaine pour évoquer son avenir. Le club italien est persuadé de pouvoir le convaincre de rester avec notamment un marché des transferts avec des investissements importants, même s’il pourrait toucher 50 millions d’euros en deux ans en Arabie saoudite.

Le Corriere dello Sport évoque aussi la dernière danse de certains joueurs de l’Inter Milan avec cette finale de la Ligue des champions contre le PSG. Acerbi (37 ans), Sommer (36 ans), Mkhitaryan (36 ans), Arnautovic (36) et Darmian (35 ans)sont en effet plus proches de leurs retraites que de leurs débuts de carrière. Ils ne sont pas sûrs de pouvoir rejouer une finale de la Ligue des champions d’ici à la fin de leurs carrières, même si l’Inter joue sa deuxième finale de Champions League en trois ans. S’il peut y avoir de nouvelles occasions pour les autres joueurs de l’équipe, pour ces cinq pions, il pourrait s’agir de la soi-disant « dernière danse » et donc la veille et le match ont vécus différemment. Avec un poids particulier et la certitude établie qu’un tel trophée pourrait couronner toute la carrière. Trois sur cinq devraient être titulaires demain, à savoir Sommer dans les buts, Acerbi en défense et Mkhitaryan au milieu de terrain. Pour Arnautovic et Darmian, il pourrait rentrer en cours de match, même si eux ont déjà remporté la Ligue des champions. Cependant, ils l’ont fait en tant que figurants, respectivement avec l’Inter (2009/10) et Milan (2006/07) et cette fois, ils pourraient réussir après avoir apporté une contribution beaucoup plus importante au cours de la saison européenne, avance le quotidien sportif. Pour tous, ce sera un stimulant de plus pour tout donner sur le terrain contre le PSG, dans le but de monter dans ce train du triomphe européen qui pourrait ne plus passer avant de raccrocher les crampons, conclut le Corriere.