Guardiola : « Le PSG était juste meilleur »

Le PSG a offert un très beau spectacle ce mercredi soir au Parc des Princes en renversant un Manchester City impuissant (4-2).

Les supporters du PSG ont le sourire ce jeudi. Auteurs d’une prestation de haut vol face à Manchester City (4-2), les joueurs de Luis Enrique ont donné une leçon de résilience aux champions d’Angleterre. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu d’être en bonne posture pour une qualification pour les barrages de C1 (22e). De leur côté, les Citizens ont été écrasés par les Parisiens malgré une avance de deux buts dès le retour des vestiaires. En conférence de presse d’après-match, Pep Guardiola a reconnu la supériorité parisienne, dans des propos rapportés par L’Equipe.

À lire aussi : PSG / Manchester City – Les notes des Parisiens dans la presse

Son ressenti après cette défaite

« Ils ont été meilleurs. Dans l’intensité, dans les duels… Ils ont eu une ou deux situations en première mi-temps, mais à 2-0, on n’a pas joué. On doit accepter qu’ils aient été meilleurs. On a une dernière chance contre Bruges à la maison maintenant. On verra si on peut se qualifier, sinon c’est qu’on ne l’aura pas mérité. C’est aussi simple que ça. »

Un nouveau match perdu après avoir ouvert le score

« Pour défendre, il faut jouer et on ne l’a pas fait. Je donne beaucoup de crédit au PSG, parce qu’il nous a empêchés de le faire. On n’a pas réussi à garder le ballon et pour défendre, il faut avoir le ballon. »

Comment expliquer les difficultés de son milieu de terrain

« Ils ont été un de plus que nous dans ce domaine. Ils ont été plus agressifs, avec un meilleur pressing. Ils sont plus rapides, donc on devait défendre en ayant le ballon et c’est impossible si tu ne joues pas comme ça… »

Dans quels aspects Luis Enrique a été meilleur qui lui ?

« Ils ont eu plus de joueurs au milieu de terrain et c’est souvent là que vous gagnez des matches. On n’a pas réussi à gérer ça. Avec leur faux 9, ils ont réussi à avoir un joueur supplémentaire dans cette position (…). Ils ont gagné aujourd’hui, mais ils ont déjà joué des matches comme ça. J’en ai déjà vu. On ne pouvait pas être mieux aujourd’hui. J’aimerais dire le contraire, mais c’est comme ça. »

Un Parisien l’a-t-il plus impressionné qu’un autre ?

« Ils ont tous bien joué, ils savaient ce qu’ils avaient à faire. Ils ont bougé avec beaucoup d’intelligence. »

Au micro de Canal Plus, Pep Guardiola a continué à louer la prestation parisienne : « Paris était juste meilleur. Plus fort dans l’intensité, dans les duels. Il y a eu une ou deux opportunités claires mais quand ils avaient le ballon, ils dominaient. Quand ils ont commencé à jouer… Ils avaient un joueur en plus dans le milieu et on a eu du mal à contrôler cette situation. Ils méritent leur victoire. Ils ont été meilleurs (…) Ils étaient en supériorité au milieu avec un ou deux joueurs et je m’attendais à contrôler cette situation mais la connexion avec Bernardo Silva n’était pas réalisable. Le temps de comprendre et de le réaliser, ils ont été trop rapides pour nous en transition. On a une grande équipe mais on n’y arrive pas. »