Après son large succès face à Ipswich (0-6) ce dimanche, Manchester City se prépare désormais pour le déplacement à Paris en Ligue des champions.

Tout comme le PSG, Manchester City va aborder son match de Ligue des champions avec la confiance engrangée par ses derniers bons résultats. Après une période très compliquée au coeur de l’automne, les Citizens restent sur une série de 6 rencontres sans défaite. Ce dimanche, les champions d’Angleterre n’ont laissé aucune chance au relégable Ipswich (0-6). Et à l’instar du PSG, cette affiche de Ligue des champions (mercredi à 21h) est perçue comme une finale pour accéder au prochain tour.

« J’espère poursuivre comme ça à Paris »

Après la rencontre, le coach de Manchester City, Pep Guardiola, a été questionné sur cette « finale » face aux Rouge & Bleu, dans des propos rapportés par Le Parisien. « Bien sûr à 4-0, 5-0, j’ai pensé au match face à Paris. Ils ont joué hier (samedi), nous jouons aujourd’hui (dimanche). Nous devons faire un long voyage. Maintenant, nous allons rentrer et préparer cette finale à Paris. En fait, nous avons deux finales (les deux derniers matchs de Ligue des champions). Si on gagne les deux, on se qualifie. Si on en gagne une, il y a de fortes chances aussi mais nous devons encore prendre des points car on s’est mis seuls dans la galère. Les derniers mauvais résultats en C1 ? Mais à ce moment-là, nous avions beaucoup de problèmes, nous ne pouvions pas performer à notre niveau. J’espère poursuivre comme ça à Paris. » Pour rappel, le PSG est actuellement hors des places qualificatives pour les barrages de Ligue des champions (25e) tandis que Manchester City est aussi sous pression avec sa 22e place, un point devant les Parisiens.