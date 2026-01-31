Guérin : « Le PSG a les armes pour passer ce tour »

Lors des barrages de la Ligue des champions, le PSG affrontera l’AS Monaco. Pour Vincent Guérin, le PSG a les armes pour éliminer les Monégasques.

Onzième de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG va devoir passer par les barrages pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale. Hier midi, le tirage au sort de ces derniers a eu lieu. Et le club de la capitale a hérité de l’AS Monaco. Les Parisiens se déplaceront au Stade Louis II le 17 février avant de recevoir les Monégasques au Parc des Princes le 25. Pour Vincent Guérin, ancien milieu de terrain du PSG, les champions d’Europe ont les armes pour éliminer les Monégasques, même s’ils font peut-être un peu moins peur que la saison dernière, estime Vincent Guérin.

À lire aussi : Le PSG affrontera Monaco en barrages de la Ligue des champions

« Cette équipe fait moins peur à ses adversaires que la saison dernière«

« Le PSG a les armes pour passer ce tour. Mais cette équipe fait moins peur à ses adversaires que la saison dernière, elle est moins oppressante. On sent qu’il y a moins de maîtrise, moins d’agressivité et davantage de failles. L’an passé, ils passaient les côtes avec une certaine facilité, aujourd’hui, ils peuvent mal négocier un virage et tomber, avance l’ancien joueur du PSG dans une interview accordée au Parisien. À l’instant où on se parle, c’est plus compliqué d’imaginer cette équipe réaliser un grand parcours. »





