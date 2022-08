Depuis plusieurs semaines, le PSG a instauré deux entraînements par jour. Le premier concerne les joueurs concernés par le projet du club. Le second groupe est composé de joueurs qui sont invités à partir. Avec l’arrivée de Renato Sanches au PSG, Idrissa Gueye a été placé dans le second groupe et ce depuis vendredi, comme l’a rapporté hier Loïc Tanzi, journaliste à L’Équipe. Alors qu’il avait participé à tout le stage de préparation au Japon mais aussi au Trophée des Champions, le joueur de 32 ans est plus que jamais sur le départ.

Gueye refuse Nottingham Forest

Selon Foot Mercato, Idrissa Gueye a refusé une offre de Nottingham Forest, qui proposait trois ans de contrat au joueur. Depuis quelques semaines, le milieu de terrain est annoncé du côté d’Everton, son ancien club. Toujours selon le média, les Toffees tiennent la corde dans ce dossier et voudrait le finaliser. En revanche, si les négociations n’aboutissent pas, le joueur pourrait rester dans la capitale. Pour rappel, Gueye est sous contrat avec le club parisien jusqu’en juin 2023.