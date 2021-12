Hier soir, le choc de la 16e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OGC Nice a déçu. Outre leur mauvaise performance, les Rouge & Bleu ont lâché leurs premiers de la saison à domicile avec ce match nul (0-0) face aux Aiglons. Titulaire au milieu de terrain, Idrissa Gueye est revenu sur la prestation parisienne en zone mixte, dans des propos relayés par Goal.com.

Un peu de frustration après ce match ?

« Forcément, on aurait aimé gagner ce match. La maîtrise n’a pas suffi aujourd’hui, c’est ce qui nous manquait beaucoup lors des matches d’avant et on a réussi à le faire aujourd’hui. Malheureusement on n’a pas pu finir sur nos peu d’occasions. On fait un match nul à la maison contre Nice, une bonne équipe, qui a bien fermé les lignes. Il faut continuer de travailler pour parfaire notre jeu et la finition pour les prochains matches. »

Un risque de décompression avant Noël ?

« Je ne crois pas, on reste professionnels quoiqu’il arrive. On est là pour gagner tous nos matches. On fera les comptes à la fin de l’année ou à la fin de la saison. L’essentiel c’est de rester concentré, on a un effectif assez complet. Avec les joueurs que l’on a, le coach peut faire tourner et faire reposer certains. Donc je pense qu’il n’y aura pas le risque de se relâcher. »

Trouve-t-il une amélioration dans le jeu du PSG ?

« Bien sûr, l’avenir nous le dira. On a bien vu qu’aujourd’hui on a eu beaucoup la possession, ce qui n’était pas le cas lors des matches d’avant. Ça veut dire qu’on a fait un petit pas, donc il faut continuer à travailler cette maîtrise et bien finir nos actions. »