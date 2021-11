Gueye : « Lionel Messi est super humble, travailleur »

Le PSG affronte demain soir Manchester City (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) pour le compte de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. En cas de succès à l’Etihad Stadium, les coéquipiers de Marco Verratti reprendront la première place du groupe et se qualifieront pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un match que pourrait jouer Idrissa Gueye. L’international sénégalais a donné une interview au Canal Champions Club. Extraits choisis.

Satisfait de la qualité de jeu ?

« Je suis satisfait parce que l’on gagne. Avec l’effectif que l’on a, les gens attendent mieux que nous. Et nous-même on sait que l’on peut faire beaucoup mieux. On sait que ça va finir par venir. Et quand ça va venir, ça va faire mal.«

Messi

« Pour nous c’était juste impensable et exceptionnel qu’il quitte le FC Barcelone pour venir dans notre équipe. Au début, tu te dis comment il est, mais c’est un être humain. Il est super humble, travailleur. Tout ce qu’il a eu pendant toute sa carrière il le mérite.«