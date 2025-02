Guillaume Allanou, coach du Stade-Briochin, admiratif du PSG de Luis Enrique

Les résultats du PSG et le travail de Luis Enrique ne cessent d’être salués par les observateurs et les adversaires du club de la capitale. Aujourd’hui, c’est Guillaume Allano, coach du Stade-Briochin qui salue le collectif sous les ordres du technicien espagnol.

A l’occasion de son quart de finale de Coupe de France, le PSG s’est largement imposé (0-7) face au Stade-Briochin. Un succès qui marque un véritable respect pour l’adversité et la Coupe de France. Dans la foulée de la rencontre, Guillaume Allano, coach du club de Saint-Brieuc, a souligné la « patte Luis Enrique » : « Ce que je trouve très beau, très respectueux, et ça, c’est la patte Luis Enrique. C’est que même à 6-0 ou 7-0, ils ne nous donnent rien et ils défendent comme des chiens. Et c’est ça le plus beau ! Parce que ça veut dire qu’ils sont en mode rouleau compresseur. On montre à tout le monde, à la France entière, à l’Europe entière que qu’ils veulent tout dominer. Et c’est quelque part la meilleure marque de respect pour nous« .