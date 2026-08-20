Guillaume Hoarau salue la force collective du PSG

Le PSG domine le football européen depuis maintenant deux ans. Pour Guillaume Hoarau, le club de la capitale peut encore régner cette saison, notamment grâce à sa force collective.

Vainqueur des deux dernières Ligues des champions, le PSG est favori à sa propre succession. Les Parisiens connaîtront leurs adversaires lors de la phase de ligue dans une semaine, lors du tirage au sort qui aura lieu jeudi soir (18 heures). Dans une interview accordée à Foot Mercato, Guillaume Hoarau a évoqué les chances du PSG de réaliser le three-peat. Et l’ancien attaquant des Rouge & Bleu estime que les doubles champions d’Europe peuvent encore réaliser une grande saison. « Je pense que c’est possible. Après, en Ligue des champions, il y a tellement de paramètres et tellement de détails qui peuvent entrer en compte qu’il est impossible de le garantir. Mais tant que je vois cette force collective, cette confiance et cette capacité à rester dans leur bulle, je pense que Paris peut encore aller très loin. »

« Luis Enrique dégage toujours énormément de courage et de certitudes dans ses convictions »

Le consultant pour Ligue 1 + a aussi donné son ressenti sur le PSG actuel. « Aujourd’hui, je ne suis plus un joueur du PSG et je ne suis pas à l’intérieur du club. J’observe donc depuis le terrain. Si je me réfère à ce que j’ai vu ces dernières saisons, notamment dans l’état d’esprit et dans cette signature du Paris Saint-Germain sur le terrain, je retrouve encore les mêmes choses. Ils ont gagné deux années de suite et j’ai l’impression que le message reste quasiment identique après ces trois saisons. Maintenant, j’attends de voir ce début de saison parce qu’il y a peut-être un petit peu de tension dans l’air. Il reste encore des sujets qui ne sont pas totalement réglés avec Barcola notamment. Il y a eu des départs importants et de nouveaux joueurs sont arrivés. Il faut donc recréer certains automatismes et une dynamique collective. Mais ce qui me frappe, c’est que Luis Enrique dégage toujours énormément de courage et de certitudes dans ses convictions. Pour le moment, ça n’a pas bougé.«

« On a l’impression qu’ils sont convaincus de leur force »

Guillaume Hoarau a enfin évoqué l’état d’esprit des joueurs du PSG. « Quand tu les vois arriver sur le terrain, c’est assez fou parce qu’ils sont vraiment dans leur bulle. On a l’impression qu’ils sont convaincus de leur force. Indépendamment de ce qui se passe pendant le match, les attitudes restent les mêmes. Tant que je verrai ça, personnellement, je ne serai pas inquiet pour Paris. Quand tu vois le Real Madrid et la manière dont les autres équipes se renforcent, tu peux te dire que cette saison va être différente et qu’il y aura encore une grosse concurrence. Mais je pense qu’il ne faut pas trop s’inquiéter pour Paris. La vision est claire, chacun semble savoir ce qu’il a à faire et tout le monde se concentre sur le terrain pour aller chercher les résultats. »