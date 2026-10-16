Guillermo Ochoa revient sur son transfert avorté au PSG en 2011

Le PSG a eu de nombreux grands gardiens dans son histoire. Il aurait pu avoir Guillermo Ochoa durant l’été 2011. Mais une affaire de dopage a avorté cette possible signature.

Quand on parle de Guillermo Ochoa aux supporters du PSG, le match entre le club de la capitale et l’AC Ajaccio du 18 août 2013 revient. Ce jour-là, le PSG avait concédé le nul contre les Corses (1-1) malgré une ultra-domination. Les Parisiens avaient ultra-dominé avec 39 tirs dont 17 cadrés. Mais les Parisiens ont marqué une seule fois, la faute à Guillermo Ochoa, auteur de onze parades. Ce match, le gardien mexicain aurait pu le jouer avec le PSG. Durant l’été 2011, il était dans le viseur du club de la capitale, mais ce transfert a avorté en raison d’un contrôle positif au clenbutérol durant la Gold Cup. Il signera finalement à Ajaccio, lui et certains de ses coéquipiers étant blanchis plus tard puisqu’ils auraient été victimes d’une contamination alimentaire. Dans une interview accordée à Flashscore, Guillermo Ochoa est revenu sur cette possible signature au PSG.

« Je ne leur en ai jamais voulu »

« C’était difficile. Ce fut dur parce que je sortais d’un été durant lequel j’avais beaucoup souffert. J’attendais un transfert au PSG, puis toute l’affaire du clenbutérol est arrivée. Mon contrat arrivait à son terme et j’étais libre, mais avec cette affaire, je ne pouvais signer nulle part. Mon avenir était alors très incertain et compliqué. Lors du mercato estival, le seul club qui est venu me voir en me disant “Nous te faisons confiance”, c’était l’AC Ajaccio. Le président, Alain Orsoni, m’a dit : “Memo, je crois en toi. Je crois en ta parole. Je crois que tout va bien se passer. Viens t’entraîner avec nous. Les portes sont ouvertes.” Il m’a dit : “Nous sommes une petite équipe d’une petite ville, mais nous avons un grand cœur et les gens vont t’aimer.” Cela a beaucoup compté pour moi, car je suis quelqu’un qui accorde de l’importance à ce genre de choses. Lorsque la décision est tombée quelques semaines plus tard et que j’ai été blanchi, certains clubs qui s’étaient intéressés à moi ont recommencé à m’appeler. Mais j’avais donné ma parole à Alain Orsoni. Il avait cru en moi quand personne d’autre ne le faisait. Je suis donc allé là-bas. » Guillermo Ochoa, qui a récemment pris sa retraite, a expliqué ne pas avoir regretté ce transfert avorté au PSG. « Ce sont des choses qui ne dépendaient pas de moi. Il y a des éléments que l’on ne peut tout simplement pas contrôler. Ce que je pouvais contrôler, c’était ce que je faisais sur le terrain. Quand on m’a dit qu’une fois la situation réglée, je pourrais y aller, je savais qu’ils recrutaient également deux gardiens. Ils ont finalement engagé Salvatore Sirigu. C’est ça, le football. Chacun défend ses intérêts. Je leur suis reconnaissant parce qu’ils m’ont fait confiance. Ce n’est pas une décision sportive qui a empêché le transfert. Ce sont les circonstances. Aurais-je pu faire quelque chose différemment ? Non. Je me suis simplement concentré sur ce que je pouvais contrôler. Je ne leur en ai jamais voulu. Ce n’était pas parce qu’ils ne m’appréciaient pas ou ne voulaient pas de moi comme joueur. C’est arrivé à cause des circonstances et je garde beaucoup d’affection pour cette période. »



