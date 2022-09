À l’instar de Kylian Mbappé, un autre talent du football était au centre de l’actualité ces derniers mois : Erling Haaland. Désireux de quitter le Borussia Dortmund, le Norvégien avait listé de nombreux grands clubs européens pour son futur, dont le PSG.

Cité comme un potentiel remplaçant de Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier l’été dernier, Erling Haaland a souvent été associé au PSG ces derniers mois. Et pour cause, l’international norvégien avait le profil idoine pour remplacer le Français en attaque. Mais finalement, le numéro 7 parisien a prolongé son contrat jusqu’en 2025 et les rumeurs autour d’une possible arrivée de l’attaquant du BVB se sont estompées. L’attaquant de 22 ans a finalement paraphé un contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2027. Et le géant norvégien a déjà conquis la Premier League avec 11 buts en 7 rencontres.

Le clan Haaland ne ferme pas la porte à un possible futur en France

De quoi fermer la porte à une arrivée en France et en Ligue 1 dans le futur ? Pas complètement comme le rapporte son père, Alfie Haaland, dans un documentaire sur son fils (The Big Decision) et retranscrit par Mundo Deportivo. Il confirme par la même occasion que le PSG était bien sur la short-list de Erling Haaland pour son avenir cet été : « City était la meilleure équipe pour nous, le Bayern était deuxième, le Real Madrid troisième et le PSG quatrième. Nous avons aussi quelques équipes anglaises autres que City qui sont assez bonnes. Liverpool et Chelsea. Il y a aussi Barcelone. Ils sont en quelque sorte dans le même rang (…) Je pense qu’Erling veut prouver ses capacités dans tous les championnats. Il pourrait faire trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite en Espagne, en Italie, en France, n’est-ce pas ? À Manchester City, son contrat court jusqu’en juin 2027. »