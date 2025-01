Haaland : « Le PSG, ça reste une équipe au top »

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG devra se méfier d’Erling Haaland. Le sérial buteur norvégien estime que le PSG est toujours impressionnant.

Le PSG et Manchester City s’affrontent demain soir – au Parc des Princes – pour le compte de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les deux équipes doivent s’imposer pour conserver leur chance de qualification en barrages de la compétition. Du côté des Anglais, Erling Haaland voudra aider son équipe à se défaire du PSG. Présent en conférence de presse ce mardi soir, le cyborg a été questionné sur son retour au Parc des Princes, un stade qui ne lui a pas réussi il y a cinq ans, lorsqu’il évoluait du côté du Borussia Dortmund. « C’était un gros match pour eux, mais je ne sens pas ce besoin de revanche. Ce qu’il s’est passé dans le passé reste dans le passé. Mais j’ai hâte de jouer, ça va être un super match. L’atmosphère n’était pas la meilleure, c’était le Covid, il n’y avait personne. Ce match ne m’importe peu. J’essaye de regarder vers l’avant et de me concentrer sur ce que je peux faire. »

« Ça ne veut pas dire que Paris n’est pas impressionnant »

Erling Haaland a ensuite expliqué que pour lui, le PSG restait une top équipe malgré les mauvais résultats en Ligue des champions. « On va voir. La dernière fois, c’était il y a cinq ans. En championnat, ils performent, mais un peu moins en Ligue des champions. Ça ne veut pas dire que Paris n’est pas impressionnant, ça reste une équipe au top, avec un super coach. On doit gagner, on n’a pas le choix. L’absence de numéro 9 au PSG ? Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas si c’est bien ou pas bien de jouer avec un numéro 9… On peut jouer avec ou sans, ça dépend de la manière dont vous jouez. J’espère que Pep jouera avec un numéro 9, c’est tout ce que je sais (sourire). »