Habib Beye critique la banalisation du titre du PSG

Ce dimanche soir face au RC Lens, les Parisiens ont concédé le match nul dans les ultimes minutes de la partie (1-1), mais malgré ce résultat, le PSG a été sacré champion de France. La célébration de ce titre a fait réagir, que ce soit par le comportement des ultras qui ont décidé de quitter le Parc des Princes à la 75e minute pour le fêter devant le Virage Auteuil. Ou par les joueurs de leur côté sont restés très peu de temps sur la pelouse avant de tous se retrouver dans les vestiaires pour festoyer. Une attitude que ne comprend pas Habib Beye sur le plateau du Canal Football Club.

« Le PSG a gagné huit titres en dix ans mais ça veut dire qu’ils en ont gagné deux en 40 ans. Si on fait une métaphore, le Paris Saint-Germain est habitué à manger du caviar et n’accepte plus de vivre autre chose que ça. Le quotidien d’un footballeur c’est la Ligue 1, la ligue des champions c’est la cerise sur le gâteau. C’est le graal suprême, mais c’est difficile à gagner ! Il y avait des gens dans le stade. Il y en a quelques uns qui sont sortis, les ultras, mais il y avait sûrement 30 000 personnes dans le stade. Il y avait énormément d’enfants avec des maillot de Messi, des écharpes… Tu as vu Di Maria sortir en premier puis Messi le suivre. Tu viens de gagner un titre, tu as deux joueurs très importants de l’effectif qui rentrent, ça te montre que l’institution n’est pas assez forte. Si t’es une vraie institution, tu as un directeur sportif qui vient et qui lui dit de retourner sur la pelouse !«