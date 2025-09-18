Habib Beye vote Ousmane Dembélé pour le Ballon d’or 2025

Lundi soir, le lauréat du Ballon d’or 2025 sera connu. Neuf joueurs du PSG sont nommés. Habib Beye, le coach du Stade Rennais, voit comme une évidence une victoire d’Ousmane Dembélé.

Le PSG a réalisé une saison historique avec les trois titres nationaux et la victoire en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0). Ousmane Dembélé a été l’un des artisans de cette saison historique avec 35 buts inscrits et seize passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues. Il est logiquement nommé au Ballon d’Or, comme huit autres de ses coéquipiers. L’international français fait office de favori pour la distinction individuelle suprême du football. Présent en conférence de presse, Habib Beye, le coach du Stade Rennais, a été questionné sur le Ballon d’Or. Et pour lui, le vainqueur doit être Ousmane Dembélé.

« Dembélé s’impose comme une évidence »

« Pour moi, je pense qu’ils ont fait une telle saison qu’on ne serait pas surpris si c’était un des joueurs du PSG comme Dembélé ou Hakimi, mais sincèrement, la saison d’Ousmane Dembélé est ahurissante en termes de statistiques, lance le coach rennais dans des propos relayés par L’Equipe. Sur ce qu’il a incarné la violence collective de cette équipe par ses pressings. Ce regard… J’ai trouvé qu’il était en chasse de tout casser, de montrer qu’il était irrésistible. Et pour le club où il a été formé et notre académie, ce serait un signe fantastique, et en tout cas pour lui une magnifique récompense méritée au vu de sa saison. Donc, je vous dis Dembélé, mais je serais aussi très content que ce soit Hakimi car c’est un défenseur et ça récompenserait aussi un joueur moins en lumière. Mais Dembélé s’impose comme une évidence.«





