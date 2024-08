HAC / PSG : Le premier groupe de Luis Enrique de la saison

Pour la première journée de Ligue 1 de cette saison 2024/2025, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Océane (20h45 sur DAZN). Pour l’occasion, Luis Enrique a communiqué son premier groupe avec des choix notoires.

La Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi soir avec une ouverture du bal faite par Le Havre – PSG. Pour l’occasion, Luis Enrique devra composer sans Lucas Hernadez et Presnel Kimpembe, tous deux blessés de longue date. D’autres absences sont à souligner, dont celle d’Ayman Kari qui pouvait prétendre à une place dans le groupe, mais qui selon les derniers échos de la presse n’entrerait plus dans les plans du technicien espagnol, malgré sa volonté de le voir à l’œuvre durant tout l’été. Par ailleurs, Gabriel Moscardo, qui n’est vraisemblablement pas à 100% physiquement ne sera pas du voyage en Normandie, tout comme Nuno Mendes qui est lui suspendu. Revenu au Campus PSG plus tard que ses coéquipiers après son sacre avec l’Espagne à l’Euro 2024, Fabian Ruiz est également absent. En défense, si Milan Skriniar est bien présent, Luis Enrique a fait le choix de se passer de Danilo Pereira. Le nom manquant le plus marquant est sans aucun doute celui de Manuel Ugarte. A l’instar de Marco Verratti et Neymar l’été dernier, malgré sa présence à l’entraînement depuis plusieurs semaine déjà, l’Uruguayen, en instance de départ, devrait se contenter des pelouses de Poissy (78) jusqu’à son départ annoncé pour Manchester United.

🗒️ Le groupe pour le déplacement au Havre ! 🔴🔵



⚽️ 1ère journée de @Ligue1



⌚️ Coup d'envoi : 20h45 CEST#HACPSG

Pour les joueurs présents dans le groupe, les trois recrues estivales que sont Matvey Safonov, Joao Neves et Willian Pacho font bien parti du groupe. Achraf Hakimi et Arnau Tenas, fraichement revenu des Jeux Olympiques médaillés sont également convoqués. Enfin, Ibrahim Mbaye célèbre sa première convocation dans le groupe professionnel du PSG en match officiel.