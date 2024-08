Ce vendredi soir (20h45 sur DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse du Havre – au Stade Océane – à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1.

C’est le jour J. Le PSG débute sa nouvelle saison ce vendredi sur la pelouse du Havre. Tenant du titre, le club parisien aura à coeur de débuter cet exercice 2024-2025 avec un succès. Pour cela, Luis Enrique pourra s’appuyer sur un groupe important avec notamment les recrues Matvey Safonov, Willian Pacho et João Neves.

Grande première pour Ibrahim Mbaye

Et pour sa première composition de la saison, le technicien espagnol a livré une belle surprise en attaque. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma sera présent. En charnière centrale, Lucas Beraldo est associé à la recrue Willian Pacho. Dans les couloirs défensifs, Achraf Hakimi est présent sur le côté droit avec le brassard de capitaine. En l’absence de Nuno Mendes, suspendu, Yoram Zague est aligné à gauche de la défense. Au milieu de terrain, Vitinha évoluera aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Lee Kang-In. Enfin pour l’attaque, la surprise se nomme Ibrahim Mbaye, qui connaîtra sa grande première chez les pro à l’âge de 16 ans. Il sera accompagné par Marco Asensio et Gonçalo Ramos.

Feuille de match Le Havre / PSG

1ère journée de Ligue 1 – Stade : Stade Océane – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Philippe Jeanne – Quatrième arbitre : Hakim Ben El Hadj – VAR : Hamid Guenaoui et Yann Flament