HAC / PSG – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du Havre hier soir grâce à une masterclass d’Achraf Hakimi alors que Mika Godts poursuit sa montée en puissance.

En ouverture de la neuvième journée de Ligue 1, le PSG n’a fait qu’une bouchée du Havre, la lanterne rouge du championnat, pour consolider sa place de leader. Lors de cette rencontre des extrêmes, Achraf Hakimi a offert un récital aux supporters présents au stade Océane avec une implication sur les cinq buts parisiens avec un triplé, son premier en carrière, et deux passes décisives. Il a, sans surprise, été nommé meilleur joueur du match. Dans L’Equipe et Le Parisien, il a obtenu la note de 9. « Le Marocain s’est occupé de tout au Havre, puisqu’il est impliqué sur les cinq buts ! Très entreprenant dès le début de la rencontre, le capitaine a rapidement été récompensé de ses efforts en délivrant une passe décisive pour Godts après un bel appel en profondeur (26e) et en inscrivant un but plein de sang-froid et de justesse comme un vrai attaquant (28e). En feu, il marque un joli coup franc (55e) à l’entrée de la surface et lance Mayulu au but (62e) avant de signer un triplé avec un peu de réussite (69e). Une prestation renversante ! », lance le quotidien francilien. Autre joueur qui a brillé, Mika Godts. Après des débuts poussifs, il semble monter en puissance, lui qui a enchaîné avec un deuxième but en deux matches après celui inscrit contre Lyon. Il s’est vu attribuer un 7 dans les deux quotidiens. « Le déclic, c’est maintenant. Quatre jours après son premier but avec le PSG, le jeune Belge (21 ans) a remis ça en étant réactif sur ce ballon d’Hakimi (1-1, 26e). Bien au-delà, par ses dribbles, son activité, la recrue a été un danger constant pour la défense normande. On l’a perçu vraiment libéré et il a su étaler sa créativité. Ce gamin a des gestes de classe. Il doit finir ce match à deux ou trois passes décisives. Il sert parfaitement Zaire-Emery (38e) et a été à l’initiative du cinquième. »

Lucas Digne pas encore au niveau

En défense, Lucas Hernandez a poursuivi sur ses dernières très belles sorties avec le maillot du PSG. Solide, il réalise une magnifique ouverture du pied gauche pour Achraf Hakimi sur le but égalisateur de Mika Godts et a été intraitable dans ses interventions défensives. Il a obtenu un 6 dans L’Equipe et un 6,5 dans Le Parisien. « L’homme d’octobre, c’est lui. Après avoir muselé Lamine Yamal et marqué face au Barça, le champion du monde 2018 a confirmé sa forme actuelle. Il y a cette ouverture splendide vers Hakimi pour l’égalisation, mais il y a surtout ce sentiment qu’il retrouve toutes ses sensations athlétiques. Intraitable dans le duel, il a souvent couvert Lucas Digne dans la profondeur. Et si on retrouvait le Hernandez d’avant rupture des ligaments croisés ? », avance le quotidien sportif. Le seul bémol de ce beau succès parisien, c’est Lucas Digne. Titulaire dans le couloir gauche de la défense du PSG, il a encore été poussif. Il a eu du mal à être solide dans son couloir. Il a obtenu un 4 dans les deux quotidiens. « Pour son 50e match avec le PSG, le Français n’a pas encore renvoyé une grande impression de solidité dans son couloir. Le gaucher a parfois eu du mal à se situer et à contenir les quelques menaces havraises. Son apport offensif a été assez timide », analyse Le Parisien. Enfin, Maghnes Akliouche, placé au poste de sentinelle, s’est chargé d’animer le jeu même s’il a semblé plusieurs fois peu à l’aise dans ce nouveau rôle. Il a reçu un 5 dans Le Parisien et un 6 dans L’Equipe.