HAC / PSG : Une première journée, des attentes !

Le Paris Saint-Germain démarre sa campagne 2024/2025 ce vendredi soir (20h45 sur DAZN), avec un déplacement au Stade Océane pour y affronter Le Havre pour le compte de la première journée de Ligue 1. Un rendez-vous qui suscite différentes interrogations.

Le PSG ouvre le bal 2024/2025 avec son entrée en lice en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Océane face au Havre. Une première rencontre qui sera scruté pour différentes raisons, avec différentes attentes. Depuis 2012, le club de la capitale ne s’est jamais incliné en J1, et débarque donc en Normandie afin de faire perdurer cette série de ses entrées en lice en Ligue 1. Sur le plan personnel, la saison passée, Luis Enrique n’avait pas su trouver la solution face au bloc défensif du FC Lorient mis en place par Régis Le Bris (0-0). Ce vendredi au Stade Océane, c’est face à l’ancien parisien Didier Digard que le technicien espagnol se dressera tactiquement afin d’empocher les trois points et démarrer la saison sur de bonnes bases.

Historique des premières journées de L1 du PSG

Saison 2012-2013 : PSG – FC LORIENT – 11 août 2012 – Parc des Princes (2-2)

Saison 2013-2014 : MONTPELLIER HSC – PSG – 9 août 2013 – Stade de la Mosson (1-1)

Saison 2014-2015 : STADE DE REIMS – PSG – 8 août 2014 -Stade Auguste Delaune (2-2)

Saison 2015-2016 : LOSC – PSG – 7 août 2015 – Stade Pierre Mauroy (0-1)

Saison 2016-2017 : SC BASTIA – PSG – 12 août 2016 – Parc des Princes (0-1)

Saison 2017-2018 : PSG – AMIENS SC – 5 août 2017 -Parc des Princes (2-0)

Saison 2018-2019 : PSG – SM CAEN – 12 août 2018 – Parc des Princes (3-0)

Saison 2019-2020 : PSG – NÎMES – 11 août 2019 – Parc des Princes (3-0)

Saison 2020-2021 : PSG – FC METZ – 16 septembre 2020 – Parc des Princes (1-0)

Saison 2021-2022 : ESTAC TROYES – PSG – 7 août 2021 – Stade de l’Aube (1-2)

Saison 2022-2023 : CLERMONT – PSG – 6 août 2022 – Stade Gabriel-Montpied (0-5)

Saison 2023-2024 : PSG – FC LORIENT – 12 août 2023 – Parc des Princes (0-0)

En 2024/2025, le PSG se devra de démarrer de la meilleure des manières et ne pas perdre des points en route, notamment face à des équipes dites à sa portée. En effet, si le championnat de France perd en intérêt à l’image du feuilleton des droits TV, sa compétitivité elle ne devrait pas être trop entachée. Les concurrents que sont l’OM, l’OL, l’ASM, l’OGCN ou encore le LOSC se sont renforcés et semblent armés pour titiller un PSG qui quoi qu’on en pense est à un tournant de son projet sportif avec la perte de Kylian Mbappé et sa moyenne de but par saison.

Ce Le Havre – PSG (20h45 sur DAZN), sera également la première pierre de l’acte II de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain. Pour l’occasion et malgré les différents mouvements sur le marché des transferts, une véritable montée en puissance est attendue, avec des idées de jeu plus maitrisée afin que les Rouge & Bleu assoient leur domination à l’échelle nationale. Dans le groupe de 21 joueurs convoqués par Luis Enrique pour le déplacement au Havre, trois recrues sont présentes : Matvey Safonov, Willian Pacho et Joao Neves. Le premier, portier russe est annoncé sur le banc, au détriment de Gianluigi Donnarumma, qui devrait être, sans grande surprise, numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens de but et capitaine du soir sur la pelouse du Stade Océane. Dans les colonnes de L’Equipe, Willian Pacho est annoncé titulaire et Joao Neves sur le banc, là où Le Parisien annonce les deux joueurs de champs titulaires. Si les suiveurs et supporters du PSG sont habitués aux surprises dans le onze de départ de Luis Enrique, les recrues devraient, dans la peau de remplaçant ou titulaire, fouler une pelouse de Ligue 1 pour la première fois, et ainsi apporter des premiers éléments de réponses quant à leur intégration et leur niveau de jeu.