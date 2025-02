Haïdara : « Il faut s’appuyer sur ce qu’on a fait de bien »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit Brest en barrage retour de la Ligue des champions. Massadio Haïdara veut éviter de faire les mêmes erreurs qu’à l’aller.

Après s’être largement imposé contre Brest lors du barrage aller de la Ligue des champions (0-3), le PSG voudra terminer le travail sur la pelouse du Parc des Princes demain soir. Du côté des Brestois, on espère terminer de la meilleure des manières la première aventure européenne de son histoire. Présent en conférence de presse, Massadio Haïdara, le latéral gauche du club breton, a évoqué les motifs d’espoirs de son équipe pour le match de demain. « On sait que le score du match aller est lourd. On aurait mérité de marquer au moins un but, mais, malheureusement, on a touché trois fois les montants. On a posé des problèmes à cette équipe de Paris. Il faut s’appuyer sur ce qu’on a fait de bien et gommer nos petites erreurs. On prépare ce match pour être positif et je ne pense pas que l’équipe sera défaitiste. »

« C’est sûr qu’ils ont des individualités très fortes sur les côtés »

Il a également parlé de ses duels face aux ailiers du PSG. « C’est sûr qu’ils ont des individualités très fortes sur les côtés. Ce ne sont pas seulement les latéraux qui doivent les contenir. C’est un travail défensif collectif qui part de la ligne d’attaque jusqu’à la défense. Il faudra être bien coordonné et bien communiquer. Au match aller, quand on a été bien en bloc, ça a été difficile pour eux d’entrer dans notre bloc, et je pense que si on arrive à rééditer ce genre de choses, ce sera un peu plus compliqué pour eux. »