Le PSG reçoit le RC Lens dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1 demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé) au Parc des Princes. Un match qui pourrait permettre au Rouge & Bleu de valider le titre de champion de France. Mais ils affrontent une équipe de Lens en forme, elle qui a remporté ses trois derniers matches de Ligue 1. Comme son homologue Mauricio Pochettino, Franck Haise était en conférence de presse ce vendredi.

« Paris sera champion à un moment ou un autre. On n’y va pas pour repousser le sacre mais pour poser des problèmes à une équipe très performante, qui l’est extrêmement à domicile avec 18 victoires et un nul. Et on y va pour essayer de jouer notre football. On s’autorise tout, même à louper des matches, à en perdre, ce qu’il faut c’est donner le meilleur de soi-même et je n’ai pas trop d’inquiétude par rapport à ça.«

L’entraîneur nordiste a ensuite été questionné pour savoir si réussir à ne pas prendre de but contre le PSG était un objectif.

« Ne pas prendre de but à Paris, c’est un objectif difficile à tenir. Si je donne ça comme objectif, on va se mettre devant notre surface et contre Paris, ça ne passera pas. L’objectif, c’est de savoir faire du Lens, de proposer du jeu, d’avoir des temps de possession et aussi de la verticalité. Il faudra aussi bien défendre. J’ai revu le match aller en grande partie cette semaine. On avait fait un match de grande qualité. De toute façon, pour poser des problèmes au PSG il faut sortir un grand match. Après un match ne se joue parfois à pas grand-chose mais il faut au moins que nous, on fasse un match de haut niveau. »

Franck Haise qui a fait un point sur son effectif. Touché aux ischio-jambiers, Facundo Medina est forfait. « On ne prendra pas de risques, j’espère qu’on pourra le récupérer la semaine prochaine. » C’est la même chose pour Patrick Berg. « Il a une petite tension au niveau des adducteurs, ça va être trop court. » L’entraîneur lensois qui attendra l’entraînement d’aujourd’hui pour prendre une décision sur la présence de Gaël Kakuta. « Il s’est entraîné hier avec le collectif, donc si aujourd’hui ça se passe bien, on devrait le retrouver avec nous. » Suspendu contre Montpellier, Massadio Haïdara fera son retour demain.