Hakimi : « À ce moment de la saison, perdre des points comme ça, ce n’est pas facile »

En clôture de la 30e journée de Ligue 1, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes contre Lyon. Les Parisiens devront se relever contre Nantes mercredi soir.



Ce dimanche soir, le PSG recevait – au Parc des Princes – Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Surpris dès la cinquième minute, le club de la capitale a encaissé un deuxième but au quart d’heure de jeu. Face à une équipe bien en place défensivement, le PSG n’a pas réussi à faire trembler les Lyonnais, Khvicha Kvaratskhelia marquant trop tard (2-1). Au micro de Ligue 1 +, Achraf Hakimi a évoqué ce revers parisien.

« Perdre à la maison, ce n’est pas bien »

« On est pas content du résultat. Perdre à la maison, ce n’est pas bien. À ce moment de la saison, perdre des points comme ça, avec Lens qui est derrière et qui pousse, ce n’est pas facile de perdre des points comme ça. On doit rester concentré sur le match de mercredi. On a pas réussi à jouer notre jeu ? Je pense que l’on a essayé de tout faire, on a dominé le match. Comme le coach l’a dit, Lyon est arrivé deux fois dans notre surface et a marqué deux fois. Nous, on a essayé, on a eu des occasions, on a raté un penalty. Je pense que l’équipe a fait tout ce qu’elle avait besoin de faire. On a manqué d’efficacité. On doit rester concentrés et j’espère que, lors du prochain match, on va marquer plus de buts. Mes échanges avec Endrick ? Ce sont des choses qui arrivent dans les matches. On doit pas se concentrer sur un seul joueur. J’essaye que l’équipe reste concentrée. Je lui ai aussi dit qu’il ne fasse pas des choses contre nous, contre nos supporters et qu’il joue au foot, surtout que c’est un bon joueur. Quand il fait des choses qui ne sont pas du football, ça énerve, surtout quand on perd, ça passe moins. Mais c’est bon. »



