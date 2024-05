Hakimi a confiance en son équipe pour retourner la situation

En demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Signal Iduna Park contre le Borussia Dortmund (1-0). Les Parisiens devront renverser la situation au Parc des Princes mardi soir.

Titulaire dans le couloir droit de la défense du PSG ce soir lors de la défaite du club de la capitale contre Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions (1-0), Achraf Hakimi a tenté d’apporter du danger sur son côté. Il aurait pu égaliser lors d’une action où le PSG a touché deux fois le poteau par l’intermédiaire de Kylian Mbappé puis de l’international marocain. À l’issue de la rencontre, au micro de Canal Plus, le numéro 2 du PSG a évoqué le match retour et les chances de son équipe de retourner la situation.

« Les occasions que l’on s’est procurées aujourd’hui, au match retour, elles vont rentrer »

« On est triste pour le résultat. Je pense que l’on n’a pas marqué les occasions que l’on s’est procurées, surtout en deuxième mi-temps. On savait ce que le Borussia allait faire, les ballons longs dans la profondeur. On devait rester concentré sur ça. Le coach l’a répété toute la semaine. Je pense que l’on a dominé tout le match. Maintenant, il faut se reposer et penser au match retour. Qu’est-ce qui nous donne de l’espoir ? Je pense qu’à la maison, c’est différent, avec nos supporters, notre stade. L’ambiance sera différente. J’ai confiance en cette équipe. Les occasions que l’on s’est procurées aujourd’hui, au match retour, elles vont rentrer. »