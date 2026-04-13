Hakimi avant Liverpool / PSG : « C’est un moment clé de la saison »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Liverpool dans le cadre du quart de finale retour de la Ligue des champions. À la veille de ce match, Achraf Hakimi s’est présenté en conférence de presse.

Il y a un peu moins d’une semaine, le PSG a pris une avance dans la course à la qualification en demi-finale de la Ligue des champions avec sa victoire contre Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Les Parisiens voudront terminer le travail sur la pelouse d’Anfield demain soir. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, un joueur se présente en conférence de presse en compagnie de Luis Enrique. Ce lundi soir, c’est Achraf Hakimi qui s’est présenté en conférence de presse.

L’importance du repos entre les deux quarts de finale (PSG TV)

« Je pense que ça fait du bien d’avoir des jours de repos. On enchaîne les matchs et on a besoin de repos et d’avoir deux jours libres. »

Le soutien des supporters même à l’extérieur (PSG TV)

« Je pense que les supporters du PSG sont parmi les meilleurs au monde. On va sentir leur soutien et on espère qu’on va offrir du bon spectacle pour eux. »

Le match contre Liverpool

« Je pense que demain ce sera un match très important pour nous. Il faudra faire attention à tous les détails et il faut être prêt à donner son maximum. Je pense que la différence par rapport à l’année dernière, c’est qu’on a plus de confiance. On est les champions en titre et on sait comment on doit gérer ce type de match. »

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Son affaire judiciaire

« Je sais que cette accusation est fausse, je suis tranquille. Je laisse cela entre les mains de mes avocats et de la justice. »

Luis Enrique et sa gestion de ses latéraux

« Je ne sais pas s’il a changé ma carrière, mais il a changé le regard du monde du football sur moi et sur Nuno avec son utilisation des latéraux. Je suis très content. Il nous a montré une autre façon de jouer au football. Ça se voit dans mes performances et aussi dans celles de Nuno Mendes. »

Son niveau de jeu

« C’était pas une saison facile pour moi, surtout après ma blessure. Je devais revenir très vite pour la CAN. C’était une blessure très difficile mais maintenant je me sens bien, je suis très content du niveau que j’ai en ce moment. »

Le match contre Liverpool

« On doit rester concentré sur le match de demain. C’est un moment très important de la saison. On doit être concentrés et travailler les uns pour les autres. C’est un moment clé de la saison. »