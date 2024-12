Hakimi battu par Lookman pour le Ballon d’Or Africain

Hier soir, la cérémonie du Ballon d’or Africain avait lieu au Maroc. Annoncé comme possible vainqueur du trophée, Achraf Hakimi, le latéral droit du PSG, a été battu par Ademola Lookman.

Achraf Hakimi est très certainement le meilleur joueur du PSG cette saison. Le latéral droit performe à chaque fois qu’il est sur le terrain que ce soit avec le club de la capitaine ou la sélection marocaine, dont il est le capitaine. Auteur d’une bonne saison lors de l’exercice 2023-2024, il est parti dans des standards très élevés pour cette saison 2024-2025. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues puisqu’il était nommé parmi les cinq finalistes pour le Ballon d’Or Africain 2024.

A voir aussi : Hakimi : « Très content et très fier de porter ce brassard »

Hakimi troisième des votes

Hier soir, le latéral droit du PSG était présent à la cérémonie qui se tenait au Maroc. Annoncé comme l’un des favoris à cette distinction, Achraf Hakimi ne l’a malheureusement pas emporté. C’est Ademola Lookman, le milieu offensif nigérian de l’Atalanta Bergame qui est reparti avec le trophée de meilleur joueur africain de l’année 2024. Achraf Hakimi a terminé troisième des votes derrière Lookman, donc, et Serhou Guirassy. Ce dernier, qui a brillé avec le Nigéria et le club italien, notamment avec son triplé en finale de la Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen, succède à son compatriote Victor Osimhen. Outre le numéro 2 du PSG et l’attaquant du Borussia Dortmund, Lookman était en concurrence avec Ronwen Williams (gardien de but, Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns), Simon Adingra (attaquant, Côte d’Ivoire/Brighton & Hove Albion) pour soulever cette prestigieuse récompense. Achraf Hakimi fait évidemment partie du onze de l’année dévoilé lors de cette cérémonie.