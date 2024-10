Hier soir, cinq joueurs du PSG étaient concernés par des matches lors de cette trêve internationale. Ils ont tous gagné, Achraf Hakimi marquant même un but.

La trêve internationale a ouvert ses portes lundi. Hier, cinq joueurs du PSG étaient concernés par des matches internationaux. Vainqueur de ses deux premiers matches de la phase de poules de la Ligue des nations, le Portugal se déplaçait en Pologne pour réaliser la passe de trois. Lors de ce rassemblement, Roberto Martinez, le sélectionneur lusitanien, a convoqué trois joueurs du PSG, Nuno Mendes, Vitinha et Joao Neves. Hier, seul le premier était titulaire. Le latéral gauche a joué l’intégralité de la rencontre et s’est montré très intéressant lors de la victoire logique du Portugal contre les Polonais (1-3). Son entente avec Rafael Leao sur le couloir gauche a fait des étincelles et il a su répondre présent lorsqu’il devait défendre. Vitinha et Joao Neves sont, eux, restés sur le banc. Le Portugal doit jouer un dernier match mardi soir, contre l’Écosse.

Fabian Ruiz en version PSG

De son côté, l’Espagne jouait aussi en Ligue des nations hier soir avec la réception du Danemark. Pas titulaire indiscutable au PSG, Fabian Ruiz l’est avec la Roja. Contre les Danois, il était bien présent dans le onze de départ de l’Espagne, au côté de Zubimendi et Pedri au milieu de terrain. Le numéro 8 du PSG a joué l’intégralité de la rencontre. Contrairement à ses dernières sorties avec l’Espagne, Fabian Ruiz a été plutôt discret. Il s’est tout de même procuré deux petites occasions sans réussir à cadrer. Dominatrice, l’Espagne est tombée sur un grand Schmeichel mais a finalement réussi à s’imposer grâce à un but de Zubimendi à dix minutes de la fin (1-0, 79e). Avec ce succès, l’Espagne prend la tête de son groupe avec un point d’avance sur son adversaire du soir. Le Maroc jouait aussi hier soir. Les Lions de l’Atlas affrontaient la République centrafricaine dans le cadre de la troisième journée des Éliminatoires à la CAN 2025. Et les Marocains n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire du soir (5-0). Titulaire, Achraf Hakimi a joué l’intégralité de la rencontre et a fait trembler les filets. Après un une-deux à l’extérieur de la surface, le latéral droit du PSG a marqué d’une frappe enroulée du gauche le but du 3-0 (45e). Enfin, l’équipe de France de Yoram Zague a remporté un match amical contre la Belgique (3-2).