Pariez avec ParionsSport en ligne sur le matchentre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, ce soir à 21h10 pour ce 8ème de finale de la Coupe de France.

Ce soir, c’est Classique pour Christophe Galtier et ses hommes ! Après avoir été arraché le premier duel au Parc des Princes en championnat au cours d’un match extrêmement serré (Victoire 1-0 le 16 octobre 2022), les parisiens auront fort à faire face à l’OM, cette fois dans son antre de l’Orange Vélodrome. Pas le droit à l’erreur, sinon, c’est l’élimination.

A l’occasion de ce choc, nous vous proposons en partenariat avec ParionsSport en ligne, également partenaire du Paris Saint-Germain, nos meilleurs pronostics !

Faites votre choix parmi la sélection de paris proposée ci-dessous et profitez dès maintenant d’un 1er pari doublé jusqu’à 100€ ! *

Le pronostic de la redac’

Au cours de ce mois de février de folie furieuse pour le club de la Capitale, l’OM fait figure de premier rendez-vous immanquable, avant d’aller défier Monaco, le Bayern en Champions League, et de nouveau l’OM au Vél, dauphin en championnat.

Les paris CS

Victoire du PSG (2,10). Au sein de la rédac, conscient de la difficulté du défi qui attend nos parisiens, nous imaginons une rencontre particulièrement serrée face à des marseillais galvanisés par l’enjeu et dont l’intensité folle pourrait poser problème. Nous imaginons donc une victoire étriquée des Rouge & Bleu qui pourront compter sur leur génie argentin, la fusée marocaine et le retour potentiel du “Ney”.

La cote de la victoire parisienne est à 2,10 sur ParionsSport en ligne.

Lionel Messi buteur (2,45) : La Pulga frappe encore ! Délaissé par Neymar & Mbappé au cours des dernières rencontres, Léo Messi a su endosser son rôle de patron de l’attaque parisienne, face à Montpellier et au Téfécé avec deux buts inscrits. Dans son niveau de jeu, nous ne sommes pas loin de retrouver le joueur qui a porté l’Argentine jusqu’au sacre mondial en décembre dernier !

La cote de son but est à 2,45 sur ParionsSport en ligne.

La grosse cote

Hakimi buteur (7,20). La fusée marocaine ne s’arrête plus ! Fort d’une Coupe du Monde de haut standing avec les “Lions de l’Atlas”, Achraf Hakimi semblait être en difficulté avec le PSG, barré par un trio infernal qui ne laisse que des miettes à ses partenaires. Avec les absences de Mbappé et du Ney, le piston droit a su prendre son envol sur son aile, réalisant des performances de haute volée contre Montpellier et Toulouse. Il s’est même permis d’inscrire un but somptueux face au Téfécé (et un autre refusé pour hors-jeu face aux Héraultais).

La cote du but de Achraf Hakimi est à 7,20 sur ParionsSport en ligne.

Et vous, quels sont vos bons plans pour ce match ? Mettez-les dans les commentaires !

Bon match et à vos paris !

Nous vous rappelons par ailleurs que les jeux d’argent sont strictement interdits aux personnes mineures. Pour ne pas faire du jeu d’argent un réflexe que je répète sans fin, il est important de me fixer des limites de temps et de faire des pauses régulières.

*Voir conditions sur le site de ParionsSport en ligne