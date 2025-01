Ce dimanche après-midi, le PSG affrontait l’AS Monaco pour le Trophée des champions. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG s’est offert la victoire en toute fin de match grâce à Ousmane Dembélé.



Titulaire dans le couloir droit de la défense du PSG, Achraf Hakimi a encore une fois été l’un des meilleurs parisiens sur le terrain ce dimanche après-midi lors du Trophée des champions remporté in extremis par le PSG grâce à un but d’Ousmane Dembélé à la toute fin du temps additionnel. Au micro de DAZN, l’international marocain est revenu sur ce beu succès parisien.

« Avec cette victoire, on a pris plus de confiance pour la deuxième partie de saison »

« Ça fait du bien de commencer l’année avec un trophée. Je pense que l’on a fait une bonne performance, on s’est procurés beaucoup d’occasions. On n’a pas réussi à marquer, mais heureusement, à la dernière minute, on a réussi à le faire pour aussi ramener le trophée à la maison. Comment je sens le groupe pour les prochaines échéances ? Avec cette victoire, on a pris plus de confiance pour la deuxième partie de saison. Comme je l’ai dit, cela fait du bien de commencer l’année comme ça, pour avoir de la confiance. Il faut continuer à travailler, on n’est pas encore à 100% après les vacances. Il y a beaucoup de matches qui vont arriver, on doit continuer. On a une semaine jusqu’au prochain match. On va bien se préparer pour les matches qui arrivent, pour rester prêt pour tout. »