Hakimi : « Cette équipe méritait une victoire comme ça »

Le PSG a acquis une victoire cruciale ce mercredi soir face à Manchester City (4-2). Un succès très important pour ce jeune groupe parisien.

Le PSG a fait un grand pas pour une qualification vers les barrages de la Ligue des champions. Auteurs d’une prestation de haut vol face à Manchester City (4-2), les joueurs de Luis Enrique tiennent leur match référence en C1.

« Si on continue avec cette mentalité, on peut faire de grandes choses »

De retour comme titulaire, Achraf Hakimi a souligné cette belle performance de l’équipe, dans des propos rapportés par L’Equipe. « C’est un des matches les plus incroyables depuis que je suis au PSG. C’était magnifique. Cette sensation de la remontada, c’était incroyable. Je pense que cette équipe méritait une victoire comme ça. Je sais que cette saison, ce n’était pas facile, on a perdu des matches sans l’avoir mérité, après nous être créé beaucoup d’occasions. Aujourd’hui (mercredi), la chance a heureusement tourné de notre côté. »

Et le latéral droit parisien a continué à y croire même après l’entame de seconde période catastrophique. « Si on a eu peur ? Non. Quand tu perds 2-0, tu dois lever la tête et continuer, aller chercher la victoire et c’est comme ça qu’on a gagné le match. On n’avait rien à perdre, on y a cru jusqu’à la fin, et après le premier but, on a vu que c’était possible, c’est pour ça qu’on a mis le deuxième puis le troisième. Ce soir, ce n’était pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Dès notre arrivée en car au stade, on a senti le soutien de tous les supporters. Même à 2-0, on sentait qu’ils étaient derrière nous, ils ont continué à nous donner de la force. La mentalité que les supporters ont montrée dans la tribune, on l’a montrée sur le terrain. C’est un match qui va donner plus de confiance pour la suite. On a réussi quelque chose de très difficile aujourd’hui. Si on continue avec cette mentalité, on peut faire de grandes choses. »