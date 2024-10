Ce mardi soir, le PSG n’a pas réussi à s’imposer contre le PSV Eindhoven (1-1). Encore dominateurs, les Parisiens ont encore pêché dans le dernier geste.

Pour son retour en Ligue des champions, le PSG recevait – au Parc des Princes – le PSV Eindhoven. Après sa défaite contre Arsenal (2-0), le club de la capitale se devait de l’emporter pour repartir de l’avant et enfin lancer sa saison européenne. Dans un nouveau match qu’il a dominé, le PSG a encore été trop brouillon dans le dernier geste. Les Parisiens ont dû se contenter d’un match nul (1-1) qui n’arrange pas du tout au classement. Au micro de Canal Plus Foot, Achraf Hakimi, élu homme du match, est revenu sur cette rencontre frustrante.

« Aujourd’hui, le ballon ne voulait pas rentrer »

« C’est un match un petit peu bizarre. Je pense que l’on a tout fait pour gagner ce match. Aujourd’hui, le ballon ne voulait pas rentrer, même si on a eu beaucoup d’occasions. Je pense que c’est pour ça que l’on n’a pas gagné. Le numéro 9 du PSG ? Non, non, je suis latéral. J’essaye d’aider mon équipe. Le coach me donne de la confiance, j’essaye d’arriver dans les derniers mètres pour aider l’équipe. Aujourd’hui, c’est rentré. Je suis content pour le but, mais triste de ne pas avoir pris les trois points. Un PSG différent en Ligue 1 et en Ligue des champions ? Non, je pense que l’on joue de la même manière. On domine tous les matches, on se procure beaucoup d’occasions. Comme je l’ai dit, aujourd’hui cela n’a pas voulu rentrer. On n’a marqué qu’une seule fois, mais on aurait pu marquer trois ou quatre buts. Aujourd’hui, cela ne voulait pas rentrer, mais j’espère que dimanche, ils rentreront. »