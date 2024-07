Ne disputant aucune compétition internationale cet été avec sa sélection, Achraf Hakimi a été autorisé par le PSG à disputer les Jeux Olympiques avec le Maroc.

Si le PSG a fermé la porte à une convocation de Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola pour les Jeux Olympiques avec la France, les dirigeants parisiens se montrent plus ouverts pour d’autres joueurs. Voulant éviter que les deux Parisiens enchaînent l’Euro puis les JO à Paris, les Rouge & Bleu ont mis leur veto sur leur participation au tournoi olympique (24 juillet au 9 août 2024).

À lire aussi : Mercato – Le PSG réactive la piste Joshua Kimmich

Le PSG autorise Hakimi à participer aux JO

Mais concernant d’autres membres de l’effectif, la possibilité de disputer les JO 2024 était sur la table à l’image du cas Acrahf Hakimi. Ne disputant aucune compétition internationale avec le Maroc cet été, le latéral droit du PSG a été autorisé par le club à disputer les Jeux Olympiques, comme le rapporte Le Parisien. Le joueur de 25 ans a été convoqué dans le groupe du sélectionneur Tarik Sektioui. Il fait partie des trois joueurs de plus de 23 ans à pouvoir participer à la compétition, tout comme le gardien Munir El Kajoui et l’attaquant Soufiane Rahimi. Dans son groupe, le Maroc affrontera l’Argentine, l’Ukraine et l’Irak. Pour rappel, Arnau Tenas a aussi été libéré par le PSG pour disputer les JO cet été avec l’Espagne.