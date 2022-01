Ce mardi c’était la journée du PSG à la Coupe d’Afrique des Nations. Plus tôt dans l’après-midi, le Sénégal d’Abdou Diallo et Idrissa Gueye, tous les deux titulaires et qui ont disputé les 90 minutes, affrontait le Cap Vert en huitième de finale de la CAN. Dans un match un peu plus emballant que les dernières sorties sénégalaises dans la compétition, les Lions de la Téranga se sont qualifiés pour les quarts de finale grâce à des buts de Mané et Dieng (2-0). Par ailleurs, le Cap Vert a terminé le match à 9 contre 11.

Quelques heures plus tard, le Maroc d’Achraf Hakimi affrontait le Malawi dans le deuxième match de la soirée. La sélection entraînée par Vahid Hallilodzic commence très mal cette rencontre en concédant un but extraordinaire de 42 mètres dès la 7e minute. Mais les Lions de l’Atlas réagissent et poussent pour revenir dans la rencontre. Ils réussiront grâce à une égalisation juste avant la mi-temps de Youssef En-Nesyri (45+2) mais surtout un nouveau coup de canon exceptionnel d’Achraf Hakimi. Aux 30 mètres, le latéral droit du PSG met une mine en pleine lucarne et envoie le Maroc en quart de finale de la compétition ! Le défenseur sera par ailleurs élu homme du match.

La sélection marocaine affrontera le vainqueur de la rencontre entre la Côte d’Ivoire et l’Egypte.