À la veille d’affronter l’AS Roma en Ligue des champions, le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, a répondu aux questions des médias en conférence de presse.

J-1 avant le retour du PSG en Ligue des champions. Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le double champion d’Europe accueille l’AS Roma au Parc des Princes, pour le compte de la 5e journée de la phase de ligue. Une belle occasion pour les Rouge & Bleu de faire un pas supplémentaire vers une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. À la veille de cette rencontre, Achraf Hakimi s’est présenté en conférence de presse.

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L’état d’esprit du groupe avant le match (PSG TV)

« On se sent bien. Personnellement, je me sens bien et l’équipe aussi, physiquement et mentalement. On est prêts pour le match de demain. »

Le mental à tout épreuve du groupe (PSG TV)

« C’est vrai que la saison est longue, avec des blessures et des moments difficiles. Le coach essaie de montrer que nous devons être prêts à faire face aux difficultés. Là, on a des difficultés avec deux blessures de joueurs importants pour nous. L’équipe est prête. On a un effectif incroyable, qui va donner le maximum pour l’équipe. On va faire quelque chose de grand pour les deux blessés et le club. »

Ce qu’incarne Marquinhos au PSG

« Je suis fier d’être ici. J’espère rester encore plusieurs années au PSG comme l’a fait Marquinhos, qui est une légende du club. Le PSG est mon club, je suis content. Marquinhos est un exemple pour nous, c’est notre leader. On est tous derrière lui. »

Avec les blessures de Doué et Kvaratskhelia, est-ce que ce sera plus difficile de conserver la Ligue des champions ?

« Non. C’est vrai que ce sont des joueurs importants pour nous et qu’ils nous ont aidés à gagner les deux Ligues des champions. La force de cette équipe est le collectif et je pense que nous avons un collectif incroyable. Qu’importe le joueur qui jouera, je sais qu’il donnera son maximum. C’est la force de cette équipe. Tous ensemble, on va créer quelque chose pour donner le maximum et gagner cette troisième Ligue des champions. »

La décision du TAS pour le vainqueur de la finale Maroc / Sénégal

« Je pense que ça va être une journée tranquille. Je vais rentrer, me reposer pour le match (face à l’AS Roma) et me préparer physiquement et mentalement pour le match. Quelqu’un va annoncer la décision et après je vais dormir pour demain (sourire). »

Son jugement pour viol

« Rien. Je suis concentré sur le football, c’est le plus important pour moi. Ça ne m’empêche pas de jouer mon football. Je suis concentré là-dessus et après on verra l’avenir. Je suis focalisé sur le match de demain et surtout sur mon métier, qui est le football. »

Les nombreuses blessures dans le monde du football, est-ce la conséquence de l’accumulation des matchs ?

« C’est vrai qu’il y avait beaucoup de matchs, mais c’est parce qu’on arrive à aller le plus loin possible dans les compétitions. Si on veut rester au plus haut niveau, on doit garder cette mentalité en gagnant chaque match. Les blessures de Kvara et Doué ne sont pas musculaires. On doit être prêts pour toutes les circonstances. Ce genre de blessure arrive dans notre métier et on doit être forts mentalement. Je sais qu’ils seront forts mentalement. »

A-t-il un rôle plus important dans le vestiaire cette saison ?

« Je ne pense pas. Les cadres de l’équipe ne se mettent pas la pression. Il faut être prêt pour faire face aux difficultés et je pense qu’on est prêts. C’est le coach qui choisit qui remplacera les joueurs. Tous ensemble, on remplacera deux joueurs importants pour le bien du PSG. »

Avec les deux blessés en attaque, Luis Enrique lui a-t-il demandé de jouer plus haut sur le terrain ?

« Il ne me l’a pas demandé, mais il viendra après et tu pourras lui poser la question pour savoir qui remplacera les deux joueurs blessés. Quel que soit le joueur choisi, il donnera le maximum pour le bien du PSG. C’est notre objectif. »

Comment travaille-t-il son apport offensif sur le terrain ?

« Luis Enrique m’a donné un rôle important. Je me sens important sur le terrain. Il m’a donné de la liberté, mais surtout sa confiance. J’ai aussi la confiance de l’équipe lorsque je me projette vers l’avant. Il y a toujours quelqu’un qui prend ma place, et ça me donne la liberté d’aider l’équipe offensivement. On se prépare à l’entraînement pour cela. »

Son duel face au latéral droit de l’AS Roma, Wesley

« C’est un joueur fort offensivement. Il aime bien attaquer. Les qualités de l’AS Roma lui permettent d’attaquer. Il faut reste concentrés sur tous les joueurs de l’AS Roma, qui sont actuellement en bonne forme. »

Son regard sur l’AS Roma

« Ils sont dans un bon moment, notamment en Serie A. On doit rester concentrés. On connaît les qualités et les défauts de l’AS Roma. On ne doit pas changer notre jeu, en gardant la même mentalité que lors des derniers matchs. Il faut chercher à gagner. »

Comment expliquer les difficultés de l’AS Roma en Ligue des champions ?

« Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur vestiaire pour savoir comment ils préparent chaque match. Je sais que, nous, on prend chaque compétition de la même façon. On donne le maximum pour arriver le plus loin dans chaque compétition. C’est la mentalité du PSG. »

Quelle que soit la décision du TAS, se considère-t-il comme champion d’Afrique ?

« Je sais que ce n’est pas une décision facile. On a tous vu ce qui s’est passé sur le terrain. Chacun a son opinion et je pense que dans le football, tu ne peux pas quitter du terrain comme cela. Moi, je fais mon travail et toute l’équipe est fière. On a laissé l’image du Maroc le plus haut possible et c’est ça notre objectif. Pour moi et les supporters, on doit être fiers de ce qu’on a fait et de ce qu’on a créé. On va attendre la décision. Quelle que soit la décision, on doit se préparer pour la prochaine CAN, ce qui est le plus important maintenant. »

Peut-il encore progresser ou a-t-il atteint son niveau optimal ?

« C’est sûr que je peux encore m’améliorer, surtout avec Luis Enrique. Il veut plus de moi et de chaque joueur. On peut encore donner plus et s’améliorer. J’espère m’améliorer encore plus pour aider le PSG et mes coéquipiers. »

Son principal objectif avec le PSG

« Je veux continuer à créer l’histoire au PSG, c’est mon club. J’espère rester le plus d’années possibles. J’envoie un message à Nasser et Luis Campos pour cela. Ils savent que j’aime beaucoup le club. Je me sens Parisien. Mon objectif est de gagner le plus de titres possibles et de laisser mon nom le plus haut possible dans l’histoire du PSG. J’espère finir ma carrière ici. »