Hakimi et Barcola titulaires, Mbappé dans l’axe, la compo probable du PSG

Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG affronte Toulouse lors du Trophée des Champions. Achraf Hakimi devrait être titulaire, tout comme Danilo et Barcola.

Pour son premier match de l’année 2024, le PSG affronte Toulouse – au Parc des Princes – dans le cadre du Trophée des Champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet. Convoqué avec le Maroc pour la Coupe d’Afrique des Nations, Achraf Hakimi a été autorisé à rester à Paris pour disputer ce Trophée des Champions. Selon Le Parisien, le latéral droit devrait être titulaire contre les Toulousains. Il accompagnerait Marquinhos, Danilo Pereira et Lucas Hernandez en défense, juste devant Gianluigi Donnarumma, qui gardera les buts parisiens.

Vitinha ou Lee comme troisième milieu ?

Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte devraient débuter alors que le quotidien francilien hésite entre Vitinha et Lee Kang-in, qui quittera Paris à l’issue de la rencontre afin de participer à la Coupe d’Asie avec la Corée du Sud, pour le troisième spot du milieu du PSG. En attaque, alors qu’un repositionnement sur le côté gauche est évoqué, Kylian Mbappé devrait bien débuter dans l’axe contre les Toulousains. Il devrait être accompagné par Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, qui enchaîne les titularisations ces dernières semaines.