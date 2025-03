Hakimi et l’importance de Luis Enrique dans sa progression

Achraf Hakimi est l’un des meilleurs joueurs du PSG cette saison. Le latéral droit marocain s’épanouit sous Luis Enrique et dans une équipe qui s’entend et fonctionne très bien.

Achraf Hakimi est sans conteste l’un des meilleurs latéraux droits du monde, si ce n’est peut-être le meilleur. L’international marocain est un titulaire indiscutable au PSG et en sélection marocaine. Il enchaîne les matches et les bonnes performances. Malgré un temps de jeu élevé, il ne semble jamais fatigué. Dans une interview accordée à beIN Sports, l’ancien du Borussia Dortmund s’est confié sur sa forme du moment, la bonne saison du PSG, le serial buteur Ousmane Dembélé…

Beaucoup dise que tu es le meilleur latéral droit du monde

« Ça fait plaisir que les gens valorisent mon travail. C’est vrai que c’est un moment très important pour moi. Il me donne la force de continuer. D’autres latéraux à mon niveau ? C’est vrai que Koundé, on est différents, lui et moi, fait une bonne saison avec Barcelone. Alexander-Arnold aussi avec Liverpool, il fait de bonnes choses. Walker, j’aime beaucoup aussi.«

Sa polyvalence

« Avant, ce n’était pas comme ça. C’est grâce à Luis Enrique. Depuis son arrivée au PSG, il m’a fait trouver des nouveaux mécanismes, des nouveaux mouvements depuis que je suis latéral. Ça fait aussi du bien pour l’équipe. Je ne suis pas un joueur simple, qui reste dans son couloir. Je suis un joueur qui aime bien ouvrir mon esprit, de regarder les aspects du foot. Comme ça, tu as plus de possibilités avec ces caractéristiques, tu as plus d’opportunités de jouer, de jouer dans des grandes équipes, avec de grands joueurs. C’est un moment spécial pour moi, je peux ouvrir techniquement et physiquement mes caractéristiques comme footballeur. Ça fait plaisir. »

La force collective du PSG

« Depuis l’arrivée du coach, il a envoyé un message clair : le plus important dans le club, c’est le collectif, ce ne sont pas les individualités. Quand on joue ensemble, les uns pour les autres, c’est plus fort et l’équipe arrive à être plus costaude, plus difficile à cerner pour l’adversaire. C’est ce que l’on essaye de montrer chaque jour. On essaye d’améliorer entre nous les connexions. Je pense que c’est l’objectif de ce PSG. »

Ousmane Dembélé

« C’est naturel. C’est un joueur différent. On voit qu’il a la capacité à faire des choses différentes, que ce soit avec les buts qu’il marque ou bien de ses passes décisives. Il fait aussi un travail incroyable défensivement. Il aide beaucoup, c’est un leader pour nous. En route vers le Ballon d’Or ? Oui, c’est un joueur qui est capable de ça. C’est un joueur différent, les statistiques parlent pour lui. J’espère qu’il va continuer comme ça, même s’il n’est pas encore arrivé à son top, mais je pense qu’il va y arriver. Il peut encore aller plus haut ? Je pense que oui. On voit qu’à chaque match, il commence à grandir, à marquer des buts. Avant, il ne marquait pas beaucoup, mais maintenant, il a commencé à comprendre qu’il devait marquer plus et donner plus de passes décisives. C’est ça le plus important quand tu joues devant. On est content parce qu’il fait ça maintenant, il trouve les bonnes solutions. »