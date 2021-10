Hakimi et Mendes victorieux avec le Maroc et le Portugal

Ce mardi soir, trois joueurs du PSG étaient concernés par les matches de sélection dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Opposé à la faible équipe du Luxembourg, le Portugal s’est largement imposé sur le score de 5 à 0 grâce notamment à un triplé de Cristiano Ronaldo dont deux réalisations sur pénalty. Bruno Fernandes et João Palhinha sont les autres buteurs. Titulaire dans le couloir gauche de la défense, Nuno Mendes a disputé l’intégralité du match. Le défenseur parisien a profité de la faiblesse offensive des Luxembourgeois pour placer quelques actions offensives, mais ses coéquipiers n’ont pas profité de ses bons centres (Cristiano Ronaldo à la 49e, João Palhinha à la 56e et Bruno Fernandes à la 62e). Averti d’un carton jaune en première période, le latéral de 19 ans sera suspendu pour le prochain match face à l’Irlande le 11 novembre prochain. Danilo Pereira est resté sur le banc.

XI Portugal : R.Patricio – Cancelo, Pepe ,Dias, Mendes – B.Fernandes (Guedes, 80e), Palhinha (R.Neves, 73e), Moutinho (J.Mario, 66e) – B.Silva (M.Nunes, 80e), Ronaldo (c), A.Silva (Leão, 73e)

De son côté, Achraf Hakimi était titulaire dans le onze de départ de Vahid Halilhodžić pour affronter la Guinée. Le joueur du PSG a notamment été positionné sur le côté droit d’un milieu de terrain à trois. En forme, le joueur de 22 ans est à l’origine du premier but des Lion de l’Atlas marqué par Ayoub El Kaabi. Les Marocains s’imposent sur le score de 4 à 1. Avec ce quatrième succès dans le groupe I, le Maroc ne peut plus être rejoint en tête du classement et se qualifie donc en barrage de qualification pour le Coupe du monde 2022. Achraf Hakimi a disputé l’intégralité du match. Reste à savoir s’il sera titulaire ou au repos pour le prochain match du PSG face à Angers. En effet, le latéral droit vient d’enchaîner 7 matches dans son intégralité.