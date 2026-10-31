Hakimi, Godts, Mayulu… Les chiffres clés après Le Havre / PSG

Hier soir, le PSG s’est largement imposé contre Le Havre (1-5). Achraf Hakimi, Senny Mayulu et Mika Godts ont brillé sur la pelouse du stade Océane.

Après avoir pris la place de leader de Ligue 1 grâce à son succès sur la pelouse du Parc des Princes contre Lyon lundi soir (2-0), le PSG se déplaçait au Havre, la lanterne rouge du championnat, pour conserver cette dernière. Buteur contre les Lyonnais, Mika Godts a récidivé contre les Havrais. Il est impliqué sur 22 buts depuis le début de l’année 2026, plus que tout autre joueur actuel de Ligue 1 et dans le top 10 européen, indique le PSG sur son site internet. Homme de ce match, Achraf Hakimi a été impliqué sur les cinq buts du PSG hier. Il est le premier défenseur à être impliqué sur cinq buts (trois buts, deux passes décisives) en Ligue 1 depuis 2006.

Deux buts en deux matches pour Senny Mayulu, une première en Ligue 1

Le numéro 2 du PSG rejoint également un cercle très fermé, celui des joueurs à avoir été décisifs à cinq reprises sur une rencontre. Six joueurs seulement en font partie : Neymar Jr, Zlatan Ibrahimović, Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Memphis Depay et Carlos Eduardo. Buteur et passeur décisif hier soir, Senny Mayulu avait déjà fait trembler les filets lundi soir contre Lyon. C’est la première fois de sa carrière qu’il marque lors de deux matches de suite en Ligue 1. Avec ce gros succès, Luis Enrique est officiellement devenu l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire du PSG avec 127 succès. Il devance Laurent Blanc (126 succès) et Luis Fernandez (125 victoires).