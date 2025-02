Hakimi : « Je donnerai tout pour ce maillot »

Hier soir, en marge de la victoire du PSG contre Monaco, le PSG a officialisé la prolongation de contrat de sept joueurs, dont Achraf Hakimi. Ce dernier n’a pas caché sa fierté.

Arrivé au PSG durant l’été 2021, Achraf Hakimi est un titulaire indiscutable sous Luis Enrique. Le latéral droit marocain enchaîne les rencontres et les bons matches depuis plusieurs mois. Alors qu’il s’était mis d’accord pour prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu il y a plusieurs mois, son extension de contrat, jusqu’en juin 2029, a été officialisée hier soir avant la victoire du PSG contre l’AS Monaco pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 (4-1). Pour PSG TV, l’ancien du Borussia Dortmund est revenu sur cette prolongation.

Les raisons qui ont motivé sa prolongation

« Je crois que la première chose, c’est le projet ambitieux que nous avons ici au club. Ensuite, il y a ce football que le coach nous fait pratiquer, j’aime beaucoup ! Et enfin, il y a encore énormément d’objectifs que je veux atteindre avec le Paris Saint-Germain. »

Sa prolongation, un grand moment pour lui

« Absolument ! Je souhaite tout d’abord remercier le Président, pour sa confiance et pour tout le travail qu’il accomplit au club, un travail incroyable. Je veux aussi remercier le coach qui m’accorde sa confiance sur et en dehors du terrain. J’ai aussi prolongé parce que je me sens bien dans cette équipe, et c’est pour cela que j’essaye de donner le meilleur de moi-même pour le club. »

Sa relation avec les supporters

« Je les remercie aussi pour le soutien qu’ils me donnent, et qu’ils donnent à toute l’équipe, à chaque match, à chaque instant. On a encore beaucoup de grandes choses à accomplir ensemble, je donnerai tout pour ce maillot, j’espère qu’ils sont fiers de moi comme je le suis d’eux ! J’espère écrire une grande histoire à Paris avec eux. »

Comment expliques-tu que tu sois arrivé à un tel niveau sur le terrain ?

« Je pense que c’est le nouveau style de jeu du coach, et l’équipe que le PSG a bâti. Nous sommes une grande famille, on joue les uns pour les autres. Je pense que c’est le plus important, quand tout le monde tire dans le même sens, et travaille ensemble. Il y a un sentiment de fierté, et ça donne encore plus de confiance sur le terrain. C’est ce qui se passe pour moi. »